Mesut Özil bombası patladı! Dün gecenin ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçta Arsenal'in kötü gidişatı devam etmiş, Londra ekibi dün gece BATE Borisov'a 1-0 mağlup olmuştu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/15
İngiltere'de mutsuz günler geçiren Mesut Özil'in son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları İngiliz basının tepkisini çekmiş ve Özil'in takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. BATE maçında da kadroda yer almayan için iddialar alevlendi...
2/15
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Unai Emery'nin tercihleri arasında yer almayan Mesut Özil'in takımdan gönderilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
3/15
Real Madrid'den takım arkadaşı olan Ronaldo ile yeniden buluşmaya sıcak bakan Mesut Özil'in sezon sonu Juventus'tan bir hamle beklediği iddia edildi ancak transfer söylentileri hemen kesildi.
4/15
Gözden çıkarılan Türk asıllı Alman yıldızın Juventus'a önerildiği ancak Juventus'un pek ısrarcı olmadığı öğrenildi.
5/15
FENERBAHÇE DEVREYE GİRİYORÖte yandan Takvim'de yer alan habere göre; Mesut Özil ile ilgili gelişmeleri yakında takip ettiği iddia edilen Fenerbahçe'nin gözden çıkarılan Mesut Özil için sezon sonu devreye gireceği ifade edildi.
6/15
'FENERBAHÇE'DE OYNAYACAĞIM'
Mesut Özil'in daha önceden yaptığı açıklamada, "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadeleri yönetimi harekete geçiren en büyük etkenlerden birisi.
7/15
KANARYA DEVLERLE YARIŞIYOR30 yaşındaki futbolcu için sadece Juventus'un değil birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. Eğer Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmeye yeşil ışık yakarsa, yönetim transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.
8/15
SÖZLEŞMESİ 2021 YILINDA BİTİYORDaha önce Real Madrid forması da giyen yıldız oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
9/15
Özil, sözleşmesi bittiğinde Türkiye'ye gelirse 32 yaşında Fenerbahçe forması giymiş olacak.
10/15
İNGİLİZ BASININDAN ÇİRKİN SALDIRIİngiltere'nin sansasyonel yayınları ile tanınan basın organlarından 'The Sun' gazetesi Arsenal'in aldığı yenilgileri Mesut Özil fotoğrafları ile sayfasına taşımış ve yenilginin sorumlusunu Mesut olarak göstermeye çalışmıştı.
11/15
HASTALIĞINI DİLLERİNE DOLADILARAynı gazete Mesut Özil'in teknik direktörü tarafından kadroya alınmamasını ya da hasta ve sakat olmasını da diline dolamış durumda. Kelime oyunları üzerinden Mesut'un hastalanmasını diline dolayan gazete, son olarak Mesut Özil'e hakaret edecek boyuta da geldi.
12/15
HADDİNİ AŞAN İFADELER!Sınırı aşan The Sun yazarı Neil Ashton, Mesut Özil'e 'virüs' diye hakarette bulundu. Mesut'un acilen kulüpten gönderilmesi gerektiğini söyleyen Ashton'ın bu kullandığı bu ifadeler İngiltere'deki futbolseverler tarafından da büyük tepki topladı.
13/15
İNGİLİZ TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİİngiliz taraftarlar yaptıkları yorumlarla Neil Ashton'a tepkilerini gösterdiler. 'Bu çok iğrenç', 'Tamamen ahmakça', 'Utanç verici. Sözde gazeteci...', 'Ashton, insanlık adına utanç verici birisi' yorumlarında bulunan İngiliz futbolseverler, gazeteyi boykot çağırısında bulundu.
14/15
Mesut Özil, 2013 yılından bu yana Arsenal'de forma giyiyor...