Mesut Özil bombası! Göksel Gümüşdağ...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alman basınından Bild, Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia gündeme getirdi.
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Ara transfer dönemi için Mesut Özil ile ilgilenen Fenerbahçe'yi sarsan iddia Almanya'dan geldi.
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Başkan Ali Koç'un 'gözümüzü karartacağız' açıklamasından sonra gözler yapılacak hamlelere çevrilmişti. Her gün Fenerbahçe ile ilgili yabancı basında çıkan haberlere dün bir yenisi daha eklenmiş ve sarı-lacivertlilerin Mesut Özil'i kiralayacağı iddia edilmişti. Alman basınından Bild ise, çok tartışılacak bir habere imza attı.
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal froması giyen Mesut Özil'in son haftalarda forma şansı bulamaması üzerine transfer iddiaları arttı. Teknik direktör Unai Emery'nin Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosunda düşünmediği ve ocak ayında satışını istediği belirtildi.
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Dün İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de menajer Unai Emery ile Mesut Özil'in arasının bir türlü barışmadığı ve yıldız futbolcunun satış listesine konulduğu belirtildi.
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Arsenal'in sözleşmesini geçtiğimiz dönemde uzattığı ve haftalık 350 bin pound ödediği Mesut Özil'i devre arasında ilk olarak kiralık olarak göndermeyi düşündüğü ve sezon sonunda da bonservisiyle satmak istediği iddia edilmişti.
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Almanya'nın en tirajlı gazetelerinden olan Bild, Arsenal'den ayrılma olasılığı bulunan Mesut için Başakşehir'in devrede olduğunu yazdı. Göksel Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkında düşüncelerine yer veren gazete, başkanın bu transferi istediğini belirtti.
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Bild'e konuşan Gümüşdağ, ''Umarım bir gün yolumuz kesişir. Gelmek isterse onu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yaparız'' dedi. Öte yandan The Times gazetesi de Mesut Özil'in Ocak ayında Arsenal'den kiralık olarak başka bir kulübe gidebileceğini yazdı. Yaşanan gelişmeler Başakşehir için transferi olumlu yönde etkilerken Mesut Özil'in geleceği halen belirsizliğini koruyor. Mesut Özil ile Fenerbahçe ve Başakşehir'in dışında Inter, Real Madrid ve Schalke de ilgileniyor.Arsenal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil, bu sezon 14 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.