Mesut Özil 2 yıldır böyle maç oynamadı!

Mesut Özil, Manchester United karşısında 11.53 km mesafe yaparak son 2 yılda en çok koştuğu maçı oynadı. Mesut'un savunma katkısı, yaptığı pres ve hücumda ikinci-üçüncü bölge arasında kurduğu bağ İngilizlerin de en çok konuştuğu olay oldu.