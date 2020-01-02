Haber Giriş: 02 Ocak 2020 - 07:50,
Mesut Özil 2 yıldır böyle maç oynamadı!
2020'nin ilk gününde Premier Lig dev bir maç sahne oldu. Arsenal evinde Manchester United'ı konuk ederken maça damga vuran olay Mesut Özil'in performansı oldu. Asıl büyük şaşkınlık karşılaşma sonrası yaşandı...
Spor Arena Detay | Bu sezon bekleneni veremeyen iki takımın Emirates'teki kapışmasında gülen 2-0'lık skorla taraf ev sahibi Arsenal oldu. Londra ekibine galibiyeti getiren goller maçta müthiş bir performans ortaya koyan Pepe ve Sokratis'ten geldi.
Unai Emery'nin yeteri kadar çalışmadığı gerekçesiyle yedek bıraktığı Mesut Özil, Arteta'nın takımın başına gelmesiyle tekrar ilk on birde forma giymeye başladı.
Eski futbolcu ve antrenör John Collin verdiği röportajda, "Mesut, tembel bir oyuncu. Geri dönmüyor, mücadele etmiyor. Kısaca oyunun kirli tarafıyla ilgilenmeyip, topu ayağına aldığında oynayan bir futbolcu. Arteta, onu değiştiremez çünkü huylu huyundan vazgeçmez. Fazla zaman geçmeden onsuz bir takım için planlar yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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