Messi'yi iyileştiren çicek! Sahaya kusuyordu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Barcelona'nın yıldızı Messi'nin sahada kustuğu anlar tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/9
Lionel Messi, Deportivo La Coruna maçı sırasında yedek kulübesinde otururken ve 2014 yılında Arjantin ile Romanya milli takımları arasında oynanan özel maçta saha içine kusmuştu.
2/9
Uzun süredir bu durumu yaşamayan Messi'nin gördüğü tedavi ortaya çıktı. Messi yaşadığı sorunları görüşmek için İtalya'ya Dr Giuliano Poser'ın yanına gitti. 2013 yılında Dr Giuliano Poser, Messi ile bir araya geldi. Poser, Messi'nin yaşam tarzının değişikliğini önerdi.
3/9
Poser, Messi'yi psikoterapi ve Bach çiçek ilaçları almaya teşvik etti. Bach çiçek ilacının anksiyete ve stresinin azalttığı aktarıldı.
4/9
Messi'ye diyet programı yazan Poser menüden makarna, pizza, kabuklu deniz ürünleri, domuz eti, alkol ve gazlı içecek gibi ürünleri çıkarttı. Daha organik ve taze yiyeceklerle, maden suyu ve Güney Amerika kafeinli zengin bir içecek olan yerba mate çayı gibi ürünler eklendi.
5/9
Diyet sonrası 3 kilo veren Messi 2014-2015 sezonuna bomba gibi döndü. 58 gol atmayı başardı.
6/9
Bu doktor Giuliano Poser'ın ilk başarısı değil. Gonzalo Higuain Chelsea'de oynadığı dönemde Poser'in diyetini uyguladı balık alımını, kırmızı eti azalttı ve 2015-16 sezonunu başarılı geçirdi.
7/9
Aynı şekilde Juventus'un yıldızı Paulo Dybala da Dr Poser'ı da ziyaret etti. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir oyun ortaya sergiledi.
8/9
Avrupa'da bu gece El Clasico heyecanı yaşanacak. Kupada Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek.