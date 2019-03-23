Messi'nin kâbus gecesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya futbolunda dün milli maç şöleni vardı... 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde nefes kesen maçlar oynanırken, hazırlık müsabakaları da dikkat çekti.
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Dün oynanan maçlarda yaşananlar ve alınan sonuçlar şu şekilde...
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RONALDO ÇOK UĞRAŞTI; AMA...
Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, turnuvaya iyi başlayamadı. Cristiano Ronaldo önderliğinde bir Avrupa Şampiyonası daha yaşamaya hazırlanan Kaşifler, Ukrayna ile golsüz berabere kaldı. Dünya Kupası'ndan bu yana ilk defa milli formayı giyen Ronaldo, üstün performansına karşılık fileleri bulmakta şanssızdı.
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LÜKSEMBURG LİDER OLDU
Portekiz'in bulunduğu B Grubu'nun diğer maçında ise Lüksemburg, sahasında onuk ettiği Litvanya'yı 2-1 yendi. 14. dakikada Fedor Cernych ile öne geçen Litvanya, skoru koruyamadı. Ev sahibi takım Leonardo Barreiro ve Gerson Rodrigues'in golleriyle sonuca gitti.
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STERLING'IN GECESİ
İngiltere ise iyi formunu Çekya karşısında da gösterdi. Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Çek Cumhuriyet ile birlikte sahaya çıkan İngilizler, Sterling'in hat-trick yapığı mücadeleyi 5- kazandı. Diğer goller Harry Kane ve Thomas Kalas'tan (k.k) geldi.
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A Grubu'nun diğer maçında Bulgaristan ve Karadağ 1-1 berabere kaldı. Karadağ'ın Stefan Mugosa ayağından bulduğu gole, Bulgaristan Todor Nedelev'in penaltısıyla karşılık verdi.
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Türkiye'nin bulunduğu H Grubu'nda ise 3 maç oynandı. Milli takımımız, Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçında Arnavutluk'u 2-0 yenerken gruptaki diğer sonuçlar şöyle oldu.
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İZLANDA ÇOK RAHAT
Grubun dişli takımlarından İzlanda, Andorra'yı 2-0'lık skorla geçti. 22. dakikada Birkir Bjarnason ve 80'de Vidar Kjartansson ile sonuca giden Vikingler gruba galibiyetle başladı.
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FRANSA LİDER
Grubun favorisi, Dünya Kupası Şampiyonu Fransa ise Moldova'yı 4-1'lik skorla geçerek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Takımın gollerini Antoine Griezmann, Raphael Varane, Oliver Giroud ve Kylian Mbappe kaydetti. İzlanda, Fransa ve Türkiye 3'er puanla ilk 3 sırayı kaptı. Arnavutluk, Andorra ve Moldova ise 0 puanda...
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MESSI'YE ŞOK!
Milli takımı bırakma kararından cayan ve Arjantin Milli Takım formasını yeniden giyen Lionel Messi, dönüş maçında büyük şoka uğradı.
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Hazırlık maçında Venezüela ile karşı karşıya gelen Tangocular, mücadeleyi 3-1 kaybetti.
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90 dakika sahada kalan Lionel Messi, takımını galip getiremedi.. Üstüne bir de sakatlık yaşadı.
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Maçta sakatlanan Messi'nin Barcelona'ya döneceği ve salı günü oynanacak olan Fas maçında forma giyemeyeceği bildirildi.