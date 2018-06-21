Messi'nin başı belada

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İzlanda ile berabere kalan Arjantin, Hırvatistan'dan darbe yedi. 1 puanda kalan Tangocular, tur şansını zora soktu. Maçta ise dikkat çekici olaylar yaşandı! İşte detaylar...
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Kariyerinde sadece Dünya Kupası olmayan Messi'nin üzerinde büyük bir yük vardı. Dünya kamuoyunun bu baskısı yıldız oyuncunun da kimyasını bozdu.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Seremonide baş ağrısı çektiği gözlemlenen Messi'nin stresi başına vurmuştu. Arjantinli yıldızın bu stresi maça da yansıdı.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Maç boyunca varlık gösteremeyen dünya yıldızı futbolcu, maçın son bölümlerinde de agresifleşti. İkili mücadeleye giren Messi, yerde kaldığı pozisyonda kalkarak rakibinin ayağını ittirdi. Bu görüntüde Messi'nin Dünya Kupası ideali başka bahara kalmış gibi...
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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ANNEDEN İTİRAF: ACI ÇEKİYOR
Arjantinli yıldızın annesi Celia Cuccittini oğlu Lionel Messi'ye sahip çıktı. Arjantin'in El Trece televizyonunda açıklamalarda bulunan anne Cuccittini, "Messi'nin hayali dünya kupasını kazanmak ve bunu yapamadığı için acı çekiyor. Messi aldığı eleştirilerden çok muzdarip. Ona bol şans diliyorum. Anı yaşaması ve mutlu olmasını söyledim" diye konuştu.Messi'nin bildiği işi yapması gerektiğini ifade eden Cuccittini, "Ona, Javier Grandoli ile oynuyormuş gibi sahada yer alması gerektğini belirttim" dedi.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Mücadeleye ise Arjantin kalecisi Oscar Caballero'nun hatası damga vurdu. Pas vermeye çalışıtrken Hırvat Rebic'e asist yapan 35 yaşındaki file bekçisi, eleştirilerin merkezinde oldu.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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81. dakikada ise Luka Modric'in uzaktan golüne engel olamayan Caballero, maçın en kötülerindendi.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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Efsane Diego Maradona, bu sefer purosunu bıraktı. Geçen maçta puro içerken görüntülenen efsane isim bu sefer takımını desteklemeye odakland. Maradona kaçan pozisyonlar ve yenilen goller sonrasında yıkıldı.
Foto: Getty Images, Reuters, AFP, AP
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"Yıldızı olan takımların işi çok zor!" Gazetemiz yazarlarından Uğur Meleke, Messi'li Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki kötü performansını yorumladı. İzlemek için videoya tıklayınız...