Messi'den hakeme küfür! El Clasico...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Marca gazetesi ise Messi'nin hakeme ettiği iddia edilen küfrü yazdı.
Fotoğraflar: Ajans
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Gergin geçen El Clasico'da maçın hakemi verdiği kararlarla müsabakanın öne geçmişti.
Fotoğraflar: Ajans
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Pozisyonlarından kahramanlarından biri olan Sergio Ramos maç sonu yaptığı açıklamada 'Messi, devre arasında tünelde hakeme baskı yaptı' dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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Marca'ya konuşan İspanyol defans oyuncusu 'Kamera var mıydı bilmiyorum ve hakemin ikinci yarıda verdiği kararlar dikkat çekici.
Fotoğraflar: Ajans
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Bununla birlikte böyle şeyleri sahada bırakmak lazım, saygı göstermek zorundayız' dedi.
Fotoğraflar: Ajans
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Olaylı geçen maçta Gareth Bale'in Umitite'ye sert hareketine kırmızı kart gösterilmemesinin hemen ardından Sergi Roberto'nun Marcelo'ya vurduğu için kırmızı kart almasıyla saha ve tribünler gerilmiş arka arkaya tartışmalar yaşanmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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Messi maç boyunca hakem Hernandez Hernandez'le sık sık iletişime geçerek kararlarını protesto etti.
Fotoğraflar: Ajans
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Sergi Roberto'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonu Ronaldo, Luis Suarez'e böyle anlattı.
Fotoğraflar: Ajans
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Öte yandan Marca gazetesi, Messi'nin hakeme itiraz ederken 'Sen b.ksun, b.ksun, b.ksun" dediğini iddia etti. (CNN Türk)
Fotoğraflar: Ajans
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Roberto Carlos'a selamı çaktı! Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yves Bissouma, yaklaşık 35 metreden mükemmel bir frikik golü atarak akıllara Roberto Carlos'u getirdi. İzlemek için videoya tıklayınız...