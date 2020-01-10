Messi ve Joao Felix kapıştı! Kavga...

Spor Arena Dış Haberler | İspanya Süper Kupa yarı final mücadelesinde Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.King Abdullah Sports City'de oynanan maçta rakibini 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.Suudi Arabistan'ta oynanan karşılaşmaya damga vuran olay ise ilk yarının son bölümlerinde yaşandı.Bir pozisyonun ardından Barcelona forması giyen Lionel Messi ile Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.İlk olarak Jordi Alba ile gerilim yaşayan Joao Felix, ardından Messi ile sürtüştü.Alevlenen tartışmaya her iki takımın futbolcuları da dahil olunca tansiyon bir anda yükseldi.Müsabakanın hakemi Jose Gonzalez Gonzalez, devreye girerek olayları büyümeden yatıştırdı.Mücadelenin 46. dakikasında Koke ile öne geçen Atletico Madrid, 51. dakikada Lionel Messi'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Antoine Griezmann çıktı ve Barcelona'yı öne geçirdi. Atletico Marid 80. dakikada Morata'nın penaltıdan kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi.Son sözü 86. dakikada Correa söyledi ve Atletico Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid'in rakibi oldu.İlk kez 4 takımlı bir turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenip adını finale yazdırmıştı.