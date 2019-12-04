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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04 Aralık 2019 - 16:52,

Messi ödülü alınca Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez...

Ballon d'Or ödülünü kazanamayan Cristiano Ronaldo'ya kız arkadaşı Georgina Rodriguez'den destek geldi.

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Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazanırken Cristiano Ronaldo, hem Messi hem de van Dijk'ın gerisinde kaldı.

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Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez ise yıldız futbolcunun Ballon d'Or ödülü alamamasının ardından paylaşımda bulundu.

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Georgina Rodriguez, Ronaldo'ya 'Sen en iyisisin' dedi ve destek verdi.

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İşte Georgina Rodriguez'in Cristiano Ronaldo paylaşımı;

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Kıyaslanamaz, durdurulamaz, cesur ve eşsizsin...

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Rakamlar ve kazandığın kupalar ortada. UEFA Uluslar Ligi, İtalya Kupası, Serie A'da şampiyon oldun, Serie A'nın en iyisi seçildin.

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Sen ne kadar fazla kazansan da ödüllere sığamayacak birisin.

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Senin hakkında en çok tutkundan, arzundan ve takıma katkından söz ederler. Sen, rekabetten korkmayan bir futbolcusun. Ve dünyaya bir numara olduğunu her zaman gösteriyorsun...

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Georgina Rodriguez, paylaşımını şu sözlerle bitirdi;

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''Seni seviyorum''

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Cristiano Ronaldo, ödül alamadığı Ballon d'Or ödül törenine katılmamış ve onun yerine İtalya'da bir törene gitmişti.

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Portekizli yıldızın kariyerinde 5 Ballon d'Or ödülü var. Ronaldo'nun ezeli rakibi Lionel Messi ise 6. kez bu ödülü kazandı.

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İtalya Serie A'nın en iyi oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu izliyoruz...

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