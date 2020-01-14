Merih Demiral'a büyük ayıp! Takım arkadaşı...

Merih Demiral'ın sezonu kapatmasına sebep olan talihsiz sakatlığının ardından takım arkadaşının yaptığı paylaşım tepki çekti.
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Serie A'da Roma ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maçta Merih Demiral şoku yaşandı.
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Son dönemde gösterdiği performansla Matthijs De Ligt'i yedek bırakan Merih Demiral, Roma maçında da sahaya 11'de çıktı.
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Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren golü atan milli oyuncu, 15. dakikada şanssız bir an yaşadı.
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Müsabakanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı.
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Bu anlarda imdada Merih'in Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo yetişti.
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Roma deplasmanına çıkan Juventus'ta sakatlık geçiren Merih Demiral'ın tedavisi sırasında Ronaldo ve Dybala milli yıldızın başında bekledi. Merih'in acı içinde yerde kaldığı anlar futbolseverleri korkuttu.
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Bir süre oyuna devam etmek istese de, tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.
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Acı içinde yerde kalan Milli futbolcumuz, sahayı terkederken yerini de Ligt'a bırakmıştı. Juventus'un 2-1 kazandığı maçın ardından Merih Demiral'ın da sağlık durumu için ilk açıklama geldi.
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Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu böylece EURO 2020 arefesinde sezonu kapatmış oldu.
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Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınlamayan Matthijs de Ligt, bu da yetmezmiş gibi Bonucci ile Roma maçında çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Merih Demiral'ın yedek kulübesine gönderdiği Hollandalı futbolcunun geçmiş olsun mesajı yerine Bonucci ile olan fotoğrafını paylaşması tepki çekti.
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Milli futbolcumuzun sakatlığıyle sezonun geri kalanında formayı devralacak ve Bonucci'nin yeni partneri olacak Matthijs de Ligt hakkında sosyal medyada sitem dolu paylaşımlar yapıldı.
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Merih'in sakatlığının ardından Roma, Inter ve Barcelona gibi devlerin dahi geçmiş olsun mesajı yayınlamasına rağmen Matthijs de Ligt'ın sessizliğini koruması futbolseverler tarafından sert şekilde eleştiriliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Merih hakkında konuşan ünlkü teknik adam Capello, "Juventus'un savunmada problemleri var. Sarri, De Ligt'in yerine Merih Demiral'ı geçirdi. Çünkü Bonucci'nin, yanında De Ligt'e değil Merih Demiral gibi bir oyuncuya ihtiyacı var." ifadelerini kullanmıştı.
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Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 7 müsabakada forma giyerken 1 gol attı, 1 kez de asist yaptı.