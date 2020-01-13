Merih Demiral'ın sakatlığı için olay iddia! 'Bu yüzden sezonu kapattı...'
Merih Demiral'ın sakatlığı ile yıkıldık. Roma - Juventus maçında hem Merih Demiral hem de Nicolo Zaniolo çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu kapattı. İtalya'dan ortaya atılan iddia ise oldukça ilginç...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena DETAY | Merih Demiral ve Nicolo Zaniolo'nun aynı maçta sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.
2
Juventus - Roma maçında hem Merih Demiral hem de Nicolo Zaniolo, çapraz bağlarını kopartarak sezonu kapattı. İki genç futbolcunun aynı maç içinde aynı sakatlığı yaşaması ilk başta 'talihsizlik' olarak değerlendirildi.
3
Ancak flaş bir iddia işleri değiştirdi. İtalya basını, Roma Olimpiyat Stadı'nın 48 saat içinde iki kez kullanıldığını ve zeminin kötü olması nedeniyle iki futbolcunun sakatlanabileceğini belirtti.
4
Merih Demiral ve Zaniolo'nun herhangi bir darbe almadan çapraz bağları kopmuş ve sezonları sona ermişti.
5
Hem Roma hem de Lazio, Roma Olimpiyat Stadyumu'nu kullanıyor. Ancak tüm dünyada olduğu gibi İtalya'da da aynı stadı kullanan takımlar, üst üste 2 maç oynayamıyor.
6
Fakat geçen gün Roma'da bu kural pek işlememişe benziyor... Cumartesi saat 20:00'de Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Lazio, Napoli'yi ağırladı. Bir gün sonra ise aynı statta Roma - Juventus maçı oynandı.
7
Stadyum zemin uzmanlarının görüşüne göre ise stadyum zemininin bir sonraki maça hazır olması için aradan en az 48 saat geçmesi gerekiyor. Ancak Roma - Juventus maçı, bir önceki maçtan 26 saat sonra oynandı...
8
İtalya basınına göre iki futbolcu da yapılan bu ihmal nedeniyle sakatlandı. Geleceğin yıldızları arasında yer alan iki futbolcunun EURO 2020'yi kaçıracak olması da büyük üzüntü yarattı. EURO 2020'nin açılış maçının İtalya - Türkiye olması da büyük tesadüf.
9
İtalya Futbol Federasyonu'nun konu hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu...
10
Öte yandan Roma futbolcusu Diego Perotti de Roma Olimpiyat Stadyumu'nu eleştirdi. Perotti, ''Roma Olimpiyat Stadyumu zaten hiçbir zaman güzel olmamıştır. Serie A'ya uygun bir zemini yok. Burada oynadığım her maçta saha içinde bir çukura denk geldim. İyi bir zemini yok. Bu zemin, iki oyuncunun da sakatlığına neden oldu.'' sözlerini kullandı.
11
Bilindiği gibi Ankaragücü - Gençlerbirliği, Milan - Inter gibi iki farklı takımın aynı stadı kullandığı ligler olabiliyor. Ancak bu takımlar 48 saat içinde aynı statta iki maça çıkmıyorlar.