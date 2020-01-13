Merih Demiral'ın sakatlığı için olay iddia! 'Bu yüzden sezonu kapattı...'

Öte yandan Roma futbolcusu Diego Perotti de Roma Olimpiyat Stadyumu'nu eleştirdi. Perotti, ''Roma Olimpiyat Stadyumu zaten hiçbir zaman güzel olmamıştır. Serie A'ya uygun bir zemini yok. Burada oynadığım her maçta saha içinde bir çukura denk geldim. İyi bir zemini yok. Bu zemin, iki oyuncunun da sakatlığına neden oldu.'' sözlerini kullandı.