Merih Demiral'da Fenerbahçe detayı! Yetersiz...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Merih Demiral geçen sezonun başında ücretsiz olarak Alanyaspor tarafından Sporting Lizbon’dan 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralandı.
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Yarım sezon sonra 7 milyon Euro’ya İtalya’nın Sassuolo takımına transfer oldu. A Milli Takım’a kadar yükselen ve başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki savunma oyuncusu 18 milyon Euro bedelle İtalyan devi Juventus’a transfer oldu. Alanyaspor Başkanı Merih Demiral’ın transfer sürecini ve çok önemli bir detayı anlattı. İşte o sözler:
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“Cenk’e 'git, Merih’i al gel' dedim”
Hem Merih hem menajeri Cenk, ikisi de benim manevi oğlum. Merih U21 Milli Takımı’nda oynarken ben zaten takip ediyordum. Cenk’in oyuncusu oluduğu için o yüzden de takip ediyorduk. Son iki U21 maçlarını da Alanya’da canlı izlemiştim. Sezon başında manevi oğlum Cenk’e ‘Git Merih’i al gel’ dedim. Espriyle karışık ‘Alıp gelemezsen bir daha buraya gelme’ dedim. ‘Tamam baba’ dedi. Gitti 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıllık ücretsiz kiraladık.
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“Biz alırken eleştirmişlerdi”
Alanya’da çıkış yapacağına inandığım için gelmesini istedim. Bizde de o şansı buldu. Sağolsun Mesut Bakkal hoca da ona güvendi ve oynattı. Biz ilk getirdiğimizde dedikodu oldu; ‘Başkan 20 yaşında bu çocuğu ne yapacak’ diye... Tenkitte de bulundular. ‘Merih bu kadar genç nasıl Alanya’da oynayacak’ diye yorum yapanlar da oldu. Ama ben hep onun kişiliğine, karakterine ve futbolculuğuna inandım. Allah’a şükür ne beni ne kendini ve ne de menajeri Cenk’i mahçup etmedi.
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“4-5 milyon Euro kazandırdı”
Allah yolunu açık etsin. Bizim Merih’i Alanya’ya getirirken amacımız burada parlatıp iyi bir takıma göndermekti. Kiralık da olsa satın alma opsiyonu olduğu için hem de kulübümüze para kazandırma amacımız vardı. Biz ona canı gönülden inanmıştık o da bunu başardı. Bedava kiraladığımız oyuncudan 4-5 milyon Euro para kazanmış olduk. Sassuolo’ya giderken de kendisine söylemiştim. Oğlum git oraya ben senin önünü açıyorum. Sen orada da çok kalıcı değilsin, çok daha iyi yerlere gideceksin dedim. Transferi de gerçekleşti. Bir sezonda iki transfer yapmış oldu. Çok önemli bir başarı...
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“Gözyaşlarımı tutamadım”
Transfer açıklanmadan hemen beni aradı. İlk benimle paylaşmak istediğini ve Juventus’a transfer olduğunu söyledi. ‘Senden bir kez daha helallik istiyorum’ dedi. Bizi de ağlattı tabi... 3 gün önce arkadaşı olan oğlum Emirhan’ın düğünü vardı. Onun için de Alanya’daydı yine görüştük. Yolu açık olsun. Türkiye’nin Avrupa’daki prestijini artıran bir transfer oldu. A Milli Takım’a iyi bir oyuncu kazandırmış olduk. İnşallah Türk Milli Takımı’na uzun yıllar hizmet eder. Ben gurur duyuyorum şuanda. Merih inşallah daha da iyi olacak. Kişilik karakter olarak 10 numara bir çocuk zaten.
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“Juventus’ta başarılı olur”
Juventus’ta başarılı olacağına inanıyorum. Yeterki formayı versinler. Formayı verirlerse çıkarmaz. Değer vererek aldıkları bir transfer. Geçen sağlık kontrolüne gittiğinde takım kaptanı gelmiş ve yakından ilgilenmiş kendisiyle. İnşallah oynar. Bu sezon oynamasa bile ben forma şansı bulduğunda bırakacağını sanmıyorum.
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“Oynayamaz raporu vermişler”
3-4 ay önce Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe’nin eski idari menaceri Hasan Çetinkaya ile sohbet ettik. Hasan’a ‘ Yiğithan’a göre daha gerideydi Merih dedim. Yiğithan Güveli daha ön plana çıkıyordu. Sen de Aziz Yıldırım döneminde kulüpte çalışıyordun ve Aziz başkanın sağ kolu gibiydin, bu çocuk neden Fenerbahçe’de A Takım’a çıkmadı’ dedim. ‘Ya Hasan abi dedi. A Takım’a altyapı hocalarından gelen raporlar, bu çocuktan bir şey olmaz ve yetersiz’ karşılığını verdi. Hasan Çetinkaya bunu söyleyince şok geçirdim.
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“Merih’in karakteri tartışılmaz”
38, 39 yıldır futbolun içerisindeyim. İkinci amatör, birinci amatör, süper amatör, 3. Lig, 2. Lig oralarda hep futbol oynadım. Yöneticilik yaptım, takım kaptanlığı yaptım. Antrenörlük yaptım. İdarici olarak her kademede görev de yaptım. Merih Demiral hayatımda tanıdığım en iyi karakterli üç tane futbolcu varsa birinci sıraya koyuyorum. Bu çocuğa böyle rapor gelmiş inanamıyorsunuz.
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“Hedefimiz yeni Merihler”
Kulüp olarak bundan sonra da Merih Demiral benzeri transferler yapmaya devam edeceğiz. Erol Bulut gibi önemli bir ismi takımın başına getirdik. Altyapımızda ve A Takım kadromuzda çok yetenekli genç oyuncular var. Ozan Tufan’ı Fenerbahçe’den kiraladık ve oynattık tekrar A Milli Takım’a seçildi. Hem bize katkı sağladı, hem A Milli Takım’a yükseldi hem de Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaktır.