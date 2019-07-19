Merih Demiral sürprizi! Görüşme masasında

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İtalya Serie A'da Sassuolo takımında kendini kısa sürede göstererek dünya devi Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın başka bir takıma gitmesi gündemde!
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe altyapısında yetiştikten sonra Portekiz'in yolunu tutan 21 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da gösterdiği üstün performansın ardından Sassuolo'da iyi formunu devam ettirmiş, akabinde kendisini Juventus'a bağlayan resmi imzayı atmıştı.
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18 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino ekibine katılan milli savunmacı, 2024'e kadar varan uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı.
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Yıllardır aynı savunma üçlüsüyle oynayan Juve, Merih Demiral'ın yanı sıra transfer piyasasının en gözde isimlerinden olan savunmacı Matthijs de Ligt'i de transfer ederek defans kapasitesini epeyce genişletti.
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Juventus, 19 yaşında Ajax'ta kaptanlığa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Hollandalı futbolcuyu renklerine katarken Merih Demiral'ın kulüpteki mevcut durumu ise tartışma konusu oldu. Oyuncunun bonservisi için 85,5 milyon Euro ödendi.
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Gelişimine devam etmesi için mutlak surette ilk 11'de oynaması gereken Merih'in Juve'de bu sezon forma giymesi şüpheli hale geldi. Öte yandan milli yıldızın hala ciddi talipleri bulunuyor.
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MILAN VE MANU İSTİYOR
Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci ve Matthijs de Ligt ile rekabete girecek olan Merih'i durumu, Manchester United ve Milan gibi kulüplerin yakın merceği altında. Juventus ise tatmin edici bir kâr elde etmeden Demiral'ı satmak istemiyor.
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40 MİLYON EURO İSTEDİLER
İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, Merih'in transfer durumunu sordu. Juventus ise kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı. Milano ekibinin opsiyonlu kiralama üzerinde durduğu belirtiliyor.
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Atletico Madrid'in de Demiral'ı listesinde bulundururken, oyuncunun Juve'ye transferi sonrası bu bölgeyi farklı oyuncularla takviye etti.
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Rekabet içinde futbolcuları tartmak isteyen teknik direktör Maurizio Sarri, Merih hakkındaki son sözü söyleyecek. İtalyan teknik adam izin verirse Merih kiralık ya da satılık olarak takımdan gidebilir.
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ÇABUK ISINDI
Sassuolo'dan İtalyan devi Juventus'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'a çabuk ısındı.
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Antrenmanlarda hırslı görüntüleriyle teknik direktör Sarri'nin ilgisini çeken, sempatik tavırlarıyla da takım arkadaşlarının sevgisini kazanan 21 yaşındaki stoper, Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile de kaynaştı.
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Kendisine verilen izin süresi dolan ve takımla idmanlara çıkan Ronaldo, Merih'e "Aramıza hoş geldin" dedi. Merih ile Ronaldo'nun bu karesi de sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.
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"Ronaldo ve Sarri ile çalışacak olmak heyecan verici"
Juventus'un yeni transferi Matthijs de Ligt, imza töreninde yaptığı açıklamada İtalyan devini seçme nedenlerini anlattı...