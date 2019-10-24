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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler
24 Ekim 2019 - 15:24,

Juventus'tan açıklama: 'Etik kurallarımıza göre Merih Demiral...'

Milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor...

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A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda verdiği asker selamı, Avrupa basını tarafından eleştirilen Merih Demiral için kulübü Juventus'tan açıklama geldi.

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Hatırlanacağı üzere UEFA, Millilerin verdiği asker selamına soruşturma açmıştı...

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Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ise konu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Çek futbol adamı, Merih Demiral için şöyle konuştu;

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''Merih ile konuştuk. Herkesin ifade özgürlük hakkı vardır. Bu olay Türkiye Milli Takımında yaşandı, soruşturma Türkiye'ye açıldı''

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''UEFA'nın vereceği her karara saygı duyarız ancak Merih'in yaptığı bu hareket, bizim etik kurallarımıza göre bir sorun teşkil etmiyor.''

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İtalyan bazı siyasetçiler, Merih Demiral'ın selamını sert bir şekilde eleştirmiş ve futbolcunun İtalya'da oynamaması gerektiğini bile söylemişlerdi.

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UEFA, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

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"Etik ve Disiplin müfettişliği futbolcuların "provokatif politik davranış" hareketinden ötürü Türkiye - Arnavutluk ve Türkiye Fransa maçları hakkında disiplin soruşturması başlatmıştır. İnceleme sonunda gerekli bilgiler verilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

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Sosyal medyada ise bir grup taraftar Melih aleyhine kampanya başlatmıştı.

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Pavel Nedved'in bu cevabı da İtalyanlara tokat gibi geldi.

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Bu sezon başında Juventus'un 18 milyon euroya transfer ettiği Milli futbolcu, performansı ile göz dolduruyor.

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Genç futbolcumuz için son olarak Manchester United, 30 milyon euroluk teklifte bulunmuş ancak Juventus, 'O bizim gelecekteki oyuncularımızdan' diyerek teklifi reddetmişti.

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Merih'i sezon başında da Milan istemiş ama Juventus yine hayır demişti.

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Milli futbolcularımızın oynadığı diğer takımlar konu hakkında konuşmaktan çekinmişti.

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Hatta bazıları, asker selamını kabul etmeyeceklerini bile söylemişti.

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Avrupa basını da asker selamımızı uzun süre manşetlerinde taşımıştı. Kendileri zamanında yapmış olmalarına rağmen...

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