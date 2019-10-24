Juventus'tan açıklama: 'Etik kurallarımıza göre Merih Demiral...'

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, gayrimenkullerini müzayedeye çıkardı. Açık artırma usulü ile 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç bugün satışa sunuldu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı açık artırmada 200 bin TL muhammen bedeli ile satışa çıkarılan Mercedes marka 34 GHB 34 plakalı otomobil, üst üste tekliflerin ardından Mehmet Lütfi Özkaya tarafından 512 bin liraya satın alındı.
12 türde 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Türkiye'nin en büyük zeytin bahçesi Vakıf Zeytinliği'nde hasat başladı. Geçen yıl 80 ton civarındaki rekoltenin bu yıl 100 tona ulaşması bekleniyor.