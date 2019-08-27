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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kaynak: Fotomaç
27 Ağustos 2019 - 14:13,

Merih Demiral bombası! Dev teklif... | Son dakika transfer haberleri...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli stoper Merih Demiral, transfer gündeminden düşmüyor.

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Genç futbolcu için uzun süredir uğraş veren Milan'ın son önerdiği rakam belli oldu.

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Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Merih Demiral'ın bir sonraki transferi gerçekleşirse ses getireceğe benziyor.

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Milli futbolcu için uzun bir süredir devrede olan Milan'ın yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı.

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milano ekibi, defansını güçlendirmek için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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Juventus ise sezon başında Merih Demiral'ı kadrosuna kattığında oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirlemişti.

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Haberde bu transfer gerçekleşirse Sassuolo'nun da satıştan pay alacağı ifade edildi.

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Öte yandan Juventus'un takımdan yalnızca bir stoper göndereceği bildirildi.

8MERİH GİDERSE RUGANI KALACAK

MERİH GİDERSE RUGANI KALACAK

Roma ile görüşme halinde olan Rugani'nin, Merih'in Milan'a gitmesi durumunda transferinin iptal edileceği ve oyuncunun Juventus'ta kalacağı kaydedildi.

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