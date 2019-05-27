Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...
Spor gündeminin bir numaralı maddesi Abdullah Avcı'nın yeni adresi olmuştu...
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Şenol Güneş'in ayrılacağının duyulmasından beri farklı adayları listeye alan siyah-beyazlı yönetim, bazılarıyla görüşme yapmıştı.
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Bu adaylardan biri de Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ydı ve görüşme sırası usta hocaya geldi. Buna göre başkan Fikret Orman yarın Abdullah Avcı ile masaya oturup şartlarını görüşecek..
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Siyah beyazlı takımın başına gelmek istediği bilinen Abdullah Avcı da projelerini anlatacak. Beşiktaşlı bazı yöneticilerle daha önce temas kurduğu belirtilen Abdullah Avcı'nın onlara verdiği sözü başkan Fikret Orman'a yineleyeceği bildirildi.
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A Spor'un haberine göre; Abdullah Avcı'nın istekleri ve vaatleri şöyle olacak:.
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- Abdullah Avcı 5 senelik bir sözleşme isteyecek..
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- Avcı bu 5 sezon içinde en az 2 şampiyonluk sözü verecek.
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- Beşiktaş hiçbir sezon ilk ikiden aşağı düşmeyecek..
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- 5 yılın sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final ya da kupa sözü.
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- Cengiz Ünder gibi gençleri bulup takıma kazandıracak.
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LUCE'DE TERS KÖŞE
Teknik direktörlük için adı geçen kuvvetli adaylardan biri de Mircea Lucescu'ydu. Rumen teknik adamla da dirsek temasında bulunan yönetimin, Abdullah Avcı ile anlaşılması halinde Lucescu'ya da sportif direktör olarak düşündüğü kaydedildi.
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Öte yandan Beyaz TV'nin haberine göre ise; Beşiktaş teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Abdullah Avcı yılda 1.2 milyon euro kazanacak.
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'AVCI'YA SAYGIMIZ VAR'
Avcı'yı Beşiktaş'ın gündemine getirenin ise Burak Yılmaz olduğu bildirildi. Başkan Fikret Orman'la bir görüşme yapan usta forvetin, takım içindeki hem yerli hem de yabancı oyuncuların Avcı'ya saygı duyduğunu anlattı. Tüm takım adına konuşabileceğini ve Avcı'nın gelmesi durumunda çok ciddi bir avantajları olacağını söyledi.
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TRANSFERLER DE HOCAYI BEKLİYOR
Siyah beyazlı kulüpte transferler de yeni hocayı bekliyor. Gelen haberlere göre Beşiktaş yönetiminin bazı futbolcularla ön anlaşma yaptığı kaydedilirken son karar için yeni gelecek hocanın onayının beklendiği bildirildi.
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Koltuğa oturacak teknik adamın, el sıkışılan bazı isimleri istememesi durumunda anlaşmaların rafa kaldırılacağı ifade edildi..
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Bu sezon Başakşehir'le toplam 40 maça çıkan Avcı, 21 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 1.88 puan ortalaması yakaladı.