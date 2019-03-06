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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Mart 2019 - 14:37,

Merakla beklenen karar! Yeni teknik direktör...

Bu hafta sonu ligde Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sürpriz bir karar aldı.

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Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlayan deneyimli teknik adamın yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

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Şenol Güneş'in Milli Takım ile ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Buna göre toplantı yarın saat 14.00'te Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçları ve Milli Takım konusundaki gelişmeler hakkında konuşması bekleniyor.

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Basında çıkan haberlerde Güneş'in istifa kararını açıklayabileceği de iddia ediliyor.

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Deneyimli teknik adamın istifa etmesi halinde siyah beyazlı yönetim B planını belirledi.

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Yol ayrımı durumunda Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar Guti'nin takımın başına geçeceği konuşulurken; listede herkesi şaşırtacak isimler de bulunuyor...

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1- CONTE

Fikret Orman'ın hayalini süsleyen isim Antonio Conte...

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Orman'ın İtalyan teknik adamı Vodafone Park'a getirme planı bulunuyor.

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2- MEHMET ÖZDİLEK

Erzurumspor'la yolları ayrılan Mehmet Özdilek'in de görev için adaylar arasında olduğu belirtiliyor.

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3 - SERGEN YALÇIN

Bunun dışında Sergen Yalçın ismi de kulislerde konuşuluyor.

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Taraftarın en çok istediği isim olan Yalçın, Alanyaspor'la başarılı bir sezon geçiriyor...

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5- LUCESCU

Yunanistan Süper Lig'inde fırtınalar estiren Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ın yeni hocası adayları arasında olduğu belirtildi.

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6- BILIC

Beşiktaş'ı 2013 ve 2015 yılları arasında çalıştıran Slaven Bilic, kulislerde konuşulan isimlerden...

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7 - TAYFUN KORKUT

Kartal'ın eski futbolcusu olan Tayfun Korkut'un da adaylar arasında olduğu iddia ediliyor.

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Slaven Bilic, Beşiktaş'ın ardından Premier Lig'de West Ham United'ı çalıştırmıştı... (VİDEO)

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