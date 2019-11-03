Menemenspor'da Mustafa'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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TFF 1'inciÂ Lig'de 10'uncuÂ haftaya lider giren Cesar Grup Ãœmraniyespor'u evinde 1-0 yenen Ekol GÃ¶z Menemenspor, son 4 haftada adeta fÄ±rtÄ±na gibi esti. Bu sÃ¼reÃ§te Adana Demirspor'u 1-0, Altay'Ä± da 2-0 yenip BÅžB Erzurumspor'la golsÃ¼z berabere kalan sarÄ±-lacivertliler Ãœmraniyespor galibiyetiyle 10 puan topladÄ±.
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Kalesini rakiplerine kapatan Ä°zmir ekibi oynadÄ±ÄŸÄ± arzulu futbolla da camiasÄ±nÄ± mest etti.
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TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na 6'ncÄ±Â haftada Ramazan KurÅŸunlu'nun yerine sportif direktÃ¶rlÃ¼kten ayrÄ±lÄ±p geÃ§en teknik direktÃ¶r Cenk Laleci 5 maÃ§ta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve maÄŸlubiyet elde ederek baÅŸarÄ±lÄ± bir performans ortaya koydu.
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Ã‡ok iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Laleci, "Her maÃ§a ekstra motive oluyoruz. Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve kenetleniyoruz. Ortam bÃ¶yle olunca baÅŸarÄ± da geliyor" dedi.Â
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Kimsenin rehavete girmeyeceÄŸini ifade eden genÃ§ teknik adam, "AyaklarÄ±mÄ±z yere saÄŸlam basacak. TakÄ±m olarak iyi iÅŸler yapÄ±yoruz. Hem kazanÄ±yoruz hem iyi futbol oynamaya Ã§abalÄ±yoruz. Ciddiyeti elden bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bize gÃ¼venen insanlarÄ± mahcup etmemek en bÃ¼yÃ¼k hedefimiz" diye konuÅŸtu.
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Gelecek hafta Ä°stanbulspor deplasmanÄ±na Ã§Ä±kÄ±p milli araya gireceklerini hatÄ±rlatan Laleci, "Araya maksimum puan toplayÄ±p girmeliyiz. Yine Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Oyuncu grubumdaki herkese Ã§ok ihtiyacÄ±m var. Forma rekabeti de Ã¼st dÃ¼zeyde. Gol yememek de Ã§ok Ã¶nemli. Bu da bizim direnÃ§li bir ekip olduÄŸumuzu gÃ¶steriyor. Ä°stanbulspor maÃ§Ä±nÄ± kayÄ±psÄ±z geÃ§erek yolumuza devam edeceÄŸiz" yorumunu yaptÄ±.
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MUSTAFA ANNE ACISIYLA SAHADA
EkolÂ GÃ¶z Menemenspor'un Ã¶nemli gol ayaklarÄ±ndan olan Mustafa Ã‡eÃ§enoÄŸlu, Ãœmraniyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonrasÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.
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Hafta iÃ§i perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ annesinin vefatÄ±yla sarsÄ±lan, ancak bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±na raÄŸmen 2 gÃ¼n sonra Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ãœmraniyespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda 90 dakika oynayÄ±p asist yapan Mustafa, maÃ§ bitiminde duygusal anlar yaÅŸadÄ±.
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TaraftarÄ±n baÄŸrÄ±na bastÄ±ÄŸÄ± futbolcuya teknik ekip ve arkadaÅŸlarÄ± da sarÄ±larak destek verdi.
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Teknik direktÃ¶r Cenk Laleci, "Ãœmraniyespor maÃ§Ä±nÄ± Mustafa iÃ§in oynadÄ±k ve onun iÃ§in kazandÄ±k. Bu bize ekstra motivasyon saÄŸladÄ±. Mustafa iyi futbolcu ve en Ã¶nemlisi Ã§ok karakterli bir insan. Kendisine baÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. AcÄ±sÄ±nÄ± yÃ¼rekten paylaÅŸÄ±yoruz" dedi.Â