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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>MenekÅŸe'nin gözyaÅŸlarÄ±... Astori'ye büyük vefa!
Futbol

MenekÅŸe'nin gözyaÅŸlarÄ±... Astori'ye büyük vefa!

Fiorentina, Benevento ile oynadÄ±ÄŸÄ± Serie A maÃ§Ä±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta hayatÄ±nÄ± kaybeden kaptanlarÄ± Davide Astori'yi unutmadÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Fiorentina'da hÃ¼zÃ¼n hakimdi... Serie A'da bÃ¼tÃ¼n takÄ±m, Benevento maÃ§Ä±na hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ± Astori'nin giydiÄŸi 13 numaralÄ± formayla Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sacasÄ± MenekÅŸe'nin gÃ¶zyaÅŸlarÄ± maÃ§ boyunca durmadan aktÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde FiorentinalÄ± futbolcularda bÃ¼yÃ¼k bir hÃ¼zÃ¼n hakimdi.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Mor MenekÅŸeler sahaya takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kaybetmenin hÃ¼znÃ¼yle Ã§Ä±ktÄ±lar. Hepsinin sÄ±rtÄ±nda 13 numaralÄ± Astori formalarÄ± vardÄ±... TribÃ¼nler ve ekran baÅŸÄ±ndakiler bu anlarda bÃ¼yÃ¼k hÃ¼zÃ¼n yaÅŸadÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Oyuncular ise Ã§ok ÅŸaÅŸkÄ±ndÄ±. TakÄ±m maÃ§ Ã¶ncesi Ä±sÄ±nÄ±rken Fiorentina tribÃ¼nlerinden Ã§Ä±t Ã§Ä±kmadÄ±. Oyuncular da hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ ve bir o kadar ÅŸaÅŸkÄ±ndÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SaygÄ± duruÅŸuna geÃ§ildiÄŸi vakitse hÃ¼zÃ¼n, yerini gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na bÄ±raktÄ±. TakÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Stefano Pioli, kameralara aÄŸlarken yakalandÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Fiorentina taraftarlarÄ± da Astori'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonraki ilk maÃ§a Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Taraftarlar, tribÃ¼nlerde Ã¼zerinde Astori'nin isminin yazÄ±lÄ± olduÄŸu atkÄ±lar aÃ§tÄ±.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Astori'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne Ã¼zÃ¼lenler sadece FiorentinalÄ±lar deÄŸildi. Rakip oyuncular da Astori'nin acÄ±sÄ±nÄ± Fiorentina ile paylaÅŸtÄ±lar. Onlar da Ã§ok hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ydÃ¼.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu sÄ±rasÄ±nda da alÄ±ÅŸÄ±lanÄ±n aksine iki takÄ±mÄ±n oyuncularÄ± kol kola girerek Astori'ye olan vefalarÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MÃ¼cadelenin 13'Ã¼ncÃ¼ dakikasÄ±nda oyuncular topu taca attÄ± ve oyun durdu. Ä°ÅŸte Astori'ye gÃ¶sterilen bÃ¼yÃ¼k vefadan kameralara yansÄ±yanlar...Â

Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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