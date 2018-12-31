Menajerinden G.Saray açıklaması! Falcao...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız golcü Radamel Falcao'nun haklarını elinde bulunduran menajer Fatih İlek, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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Galatasaray'ın yarım sezonluk golcü hasreti mutlu sonla bitecek gibi görünüyor.
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Sarı-kırmızılı ekip bir süredir Radamel Falcao ile ciddi şekilde anılırken "Bu transfer hayatta gerçekleşmez" diyen kötümserler bile son gelişmelerden sonra "Acaba olabilir mi?" demeye başladı.Nitekim oyuncunun Türkiye temsilcisi Fatih İlek de umutları artıracak açıklamalar yaptı. Türk sporunun nabzını elinde tutan A Spor'a konuşan İlek, transfer için şartların olgunlaşmaya başladığını ve Falcao'nun son olarak Hugo Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu söyledi.
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DÜNYA YILDIZLARI ALDI
Sarı-kırmızılıların yaz döneminde de ünlü futbolcuyu istediğini ama anlaşma sağlanamadığını belirten Fatih İlek, "Şu an her şey Galatasaray lehine işliyor. Monaco, Falcao'nun maaşını ödemek istemiyor. Burada tercihi Falcao yapacak" dedi. Kolombiyalı oyuncunun, Galatasaray'a gelmesini hayal görenlerle ilgili ise, "Galatasaray'a son 10 yılda birçok dünya yıldızı geldi. Galatasaray bunları yapamayacak bir kulüp mü?" ifadesini kullanırken Radamel Falcao'nun vatandaşı Hugo Rodallega'dan Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgi aldığını da açıkladı.
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KİRALIK GELEBİLİR
Fransa'da hakkında devam eden vergi kaçakçılığı iddialarından kurtulmak için Türkiye'ye gelmek isteyen Falcao'nun Monaco ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Fransız temsilcisinin, oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu nedenle Falcao'nun kiralanma ihtimali de bulunuyor.
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SPONSOR ARANIYOR
A Spor'da Falcao ile ilgili soruları yanıtlayan menajer Fatih İlek, "Galatasaray'ın bu transfer için sponsor aradığını da biliyorum. Önümüzdeki günlerde güzel bir haber paylaşmayı düşünüyoruz" diye konuştu. Tam adı Radamel Falcao Garcia Zarate olan 32 yaşındaki yıldız, River Plate, Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Monaco formalarını giydi. Kariyerinde 443 maça çıkan Falcao, 262 gol ve 52 asistlik bir performans sergiledi.