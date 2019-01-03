Menajerinden flaş açıklama: Suçlu değil ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ara transfer dönemi başlarken güne Galatasaray Kulübü damga vurdu. Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü gün içinde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.
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Terim, IG TV üzerinden takım hakkındaki önemli gelişmeleri aktardı.
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Tecrübeli hoca ilk video ile Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili konuştu. Terim, 'Serdar’ı da Eren’i de çok seviyorum. Her iki oyuncumu da çok seviyorum ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Yazılıp çizildiği gibi bir günlük, son maçlık bir mevzu da değil bu karar. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kalan kısmı için kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun, çok başarılı olsunlar isterim. Bu güne kadarki emekleri ve katkıları için hem kendi adıma hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.
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Ardından Galatasaray'da yıldızı parlayan genç futbolcu Ozan Kabak için bir açıklama geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi. Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray Akademisinin ne kadar önemli olduğunu burada bulunduğum veya bulunmadığım her zaman dile getirdim. Galatasaray Akademisi, Galatasaraylılar için son derece önemlidir. Bu ülkede yetişmiş her evladımıza emek ve fırsat veriyoruz. Doğal olarak Galatasaraylılar olarak önce Galatasaray'a hizmet vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Futbolcuların çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacağına değinen Terim, şunları kaydetti: "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek. Ancak bence o gün bugün değil. Ozan'ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk, hepimiz gitmek isteriz, Avrupa büyük bir heyecan... Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan'ın gitme zamanı bugün değil, yani devre arası değil." Fatih Terim'in açıklamasının ardından "Ozan'la #1likte." ifadesi yer aldı.
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Terim basında çıkan yalan haberler için ifşa ederken, Rodrigues'in transfer gelişmesi içinde açıklamalarda bulundu.
"SOSYAL MEDYA BU KONUDA SABIR SINIRLARINI ZORLAMAYA BAŞLADI"
Birçok bölgeye transfer yapmayı planladıklarını söyleyen Terim, şöyle konuştu: "Olmazsa olmazımız forvet ve stoper mevkilerinin dışında bir kanat ve orta saha oyuncusunu da takıma dahil edebiliriz. Zaten bu anlaşmalar oldukça da resmi kanallarımızdan Galatasaraylılara ve futbolseverlere açıklanacaktır. Falcao, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda ve Smolov gibi isimler duyuyorum ve okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Önceki transfer döneminde eğer böyle devam ederlerse kendilerini ifşa edeceğimi söylemiştim. Buradan taraftarlara sesleniyorum, bu hesaplar sizi aldatıyor. Bu ve benzeri insanları hayatınızdan çıkarın. Çünkü size iyilik yapmıyorlar. Bu kişiler gerçekten Galatasaraylı iseler duydukları söyledikleri insanları ifşa etsinler."
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"ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR VAR"
Sezon başından bu yana kadroyu iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Fatih Terim, "Sezon başlamadan takımımızın mevcut kadrosu ile ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi ve hatta jokerlerimizi çalışmıştık. Sezon başladıktan sonra da günlerce, gecelerce çalışarak bir liste hazırladık. Bu oluşturduğumuz listede belirlediğimiz oyuncuları da takımlarında izlemeye devam ettik bu süreç boyunca. Bu isimlerden oluşan listeyi de yaklaşık 2 ay önce verdik. Hazırladığımız ihtiyaç listesinde görüşmeleri süren ve hatta aramıza katılacak oyuncular da var. Örneğin, Rodrigues’e görüşmesi için izin verdim. Sonucu nedir henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden bir tanesi de Garry" dedi. Daha sonra G.Saray'dan KAP'a açıklama geldi. Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues'in transferi konusunda Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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Son yaşanan gelişme ise Serdar Aziz'in menajerinin yaptığı açıklamalar oldu. Yıldız futbolcunun menajeri Haluk Canatar, ASpor'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Canatar'ın açıklamaları şu şekilde: Serdar, Fatih Terim ile çalışma kültürlerinin farklı olduğunu söyledi. Galatasaray'ın Serdar Aziz ile ilgili aldığı karara saygı duyuyoruz. Serdar Aziz ile ilgili algı yaratıldı. Özür diledi ama özrü kabul olmadı diye yollar ayrıldı dendi. Öyle bir şey yok. Serdar hata yapmadı ki özür dilesin. Karşılıklı anlaşıldı ve haklar helal edildi. Fatih Terim bir karar almıştır. Fatih Terim'in aldığı bu kararı kimse yargılama hakkına sahip değil. Serdar çok fedakarlık yaptı. Karın ağrısı yüzünden oynamamazlık yapmaz. Serdar için hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapmadım.