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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19 Kasım 2019 - 09:54,

Melike Pekel'i yıkan haber!

Metz forması giyen 10 numara Melike Pekel, sakatlık haberiyle sarsıldı. (Fotoğraflar Melike Pekel'in Instagram hesabından alınmıştır.)

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A Milli Kadın Futbol Takımımızın 10 numarası Melike Pekel, kariyerinin en kötü haberlerinden birini aldı.

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Fransız ekibi Metz'de forma giyen Pekel, Blanquefort maçında ağır bir sakatlık yaşadı.

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yetenekli oyuncu, 62. dakikada yerini Jassie Vasconcelos'a bıraktı.

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Pekel'in yaşadığı sakatlığın perde arkası yapılan tetkiklerin ardından ortaya çıktı.

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24 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı.

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Melike Pekel'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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24 yaşındaki futbolcunun çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı.

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Pekel, bu kötü haberi kişisel Instagram hesabından duyurdu.

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İşte Melike Pekel'in o sözleri...

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"Büyük bir üzüntüyle bugün çapraz bağlarımın koptuğunu öğrendim."

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"Her şey çok boş geliyor şu an insana, inanası gelmiyor."

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"Topa ayağımın uzun zaman değmeyeceği, sahalardan uzun zaman uzak kalacağı insanı çok üzüyor."

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"Ama inşallah hemen toparlanıp sahalara dahada güçlü dönmek istiyorum."

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"Yakın zamanda görüşmek üzere inşallah."

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Melike Pekel kariyerinde bir dönem PSG forması da giymişti.

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