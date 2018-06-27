Mehmet Topal'dan çok sert 'feda' açıklaması

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin emektar futbolcusu Mehmet Topal, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti.
DHA
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Her sezon başında ve devre arasındaki transfer döneminde birilerinin çıkıp kasıtlı bir şekilde Fenerbahçelilerin moralini bozmaya, bir huzursuzluk yaratmaya çalıştığını belirten Mehmet Topal, DHA'nın sorularını yanıtlarken önemli açıklamalar yaptı.Kulübün kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri medyadan ve sosyal medyadan gördüğünü ifade eden Mehmet Topal; "Sayın Başkan Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez" dedi.
DHA
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"BİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNÜ ATMAK BU KADAR KOLAY MI?"
Asılsız haberlerin neden ve ne amaçla yapıldığını şaşkınlıkla şahit olduğunu ifade eden Mehmet Topal, "Kulağımıza gelen haberler hiç hoş değil. Biraz araştırınca kimin neden yaptırdığını da anlayabiliyoruz, ama susuyoruz. Bir oyuncuyu taraftarın, camianın önüne atmak bu kadar kolay mı? Sayın Ali Koç'la böyle bir görüşme kesinlikle olmamıştır ve bu tarz konuşmalar hayal ürünüdür. Her sezon başında bir huzursuzluk yaratılıyor. Özellikle benim ismim taraftarların önüne atılıyor. Bu kulüp içindeki huzuru bozmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
DHA
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"FENERBAHÇE'NİN HUZURUNU BOZAMAYACAKLAR"
6 sezon önce Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Herkes kaçarken ben buradaydım. Bu kulüp için üzerime düşen her şeyi yaptım. Büyük bir heyecan ve istekle Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim. Ayrıca bunu da, yurt dışından büyük teklifler varken yaptım. Sonrasında da çok büyük teklifler aldım ama kulübümde kaldım. Hiçbir zaman parayı dert etmedim. Serbest kaldığım zamanda bile imza parası adı altında çok daha büyük rakamlar teklif edildi ama ben hala buradayım. Her zaman çok sevdiğim Fenerbahçe'ye ve futbola yüzde yüz konsantre olmaya çalıştım. Fakat bu tür spekülasyonlar her ne hikmetse her sezon başında ortaya atılıyor. Ama asla Fenerbahçe'nin huzurunu bozamayacaklar. Taraftarlardan da ricam, milyonlarca Fenerbahçeli var sonuçta, bizim ağzımızdan duymadıkça hiçbir asılsız habere itibar etmesinler.
Fenerbahçe'den kazandığı para konusunda da abartılar olduğunu ve bunların konuşulmasının bile ayıp olduğunu da söyleyen emektar oyuncu, "Benden yana hiçbir sıkıntı yok. Bu tür konuşmaları da yapmak bana yakışmaz. Kulübüm 'kal' derse kalırım, 'git' derse giderim. Başkan ve kulüple böyle bir polemiğe girmem. Kulübüm ve benim için hayırlısı neyse o olsun. yakında antrenmanlara başlayacağız. Yine Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün varlığımla Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi asılsız söylentilere itibar edilmesin" dedi.
DHA
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"ARTIK ÜZÜLMEKTEN ÖTE AİLEMİ DE YORDUĞU İÇİN YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"
Mehmet Topal sadece futbola odaklanmak istese de hep bir kaosun içine çekilmek istendiğini belirterek; "Bir çok haksız yalan haberin içinde oldum ve hiç sesimi çıkarmadım. Bir çok kez hedef oldum, sesimi çıkarmadım. Ben ne teknik ekibe ne yönetime şahsi menfaatlerimi ön planda tutup kulüp çıkarlarını rafta bıraktıracak bir hamlenin tarifi, şekli değilim. Aylardır her türlü haberle şekil verdiğiniz adam ben değilim. İlk kez bu haberi yapan-yaptıran gerçekmiş gibi direten herkes için artık üzülmekten öte; camiayı ve beni yorduğu için yasal haklarımı da kullanacağım." diyerek sözlerini tamamladı.