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Futbol
Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 15:04, /

Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki Beşiktaş maddesi!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor...

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Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.

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Bu gidişat sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelen başkan Ahmet Nur Çebi'nin yaklaşık 6 saat süren toplantısı sonucunda, deneyimli teknik adamla yolları ayırma kararı çıktı.

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Şimdi gözler "Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. Bu konuda siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.

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Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Ancak Sergen Yalçın'la anlaşılamaması durumunda Beşiktaş'ın B planı arasında yer alan isimlerden biri de Yukatel Denizlispor'u çalıştıran ve yine bir eski Beşiktaşlı Mehmet Özdilek...

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Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig ekibi Denizlispor'u çalıştıran Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.

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Siyah-beyazlı yönetimin alternatif listesinde Tayfun Korkut ve Tayfur Havutçu'nun da adının bulunduğu ifade edilirken, yeni hocanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Sezon başı anlaştığı Abdullah Avcı idaresinde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken tam 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kartal, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan topladı.

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