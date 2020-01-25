Haber Giriş: 25 Ocak 2020 - 15:04,
Mehmet Özdilek'in sözleşmesindeki Beşiktaş maddesi!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor...
Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında oynadığı Demir Grup Sivasspor maçı yenilgisi ile başlayan Beşiktaş'ta istifa sesleri yükselmiş, Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu.
Şimdi gözler "Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak?" sorusuna çevrildi. Bu konuda siyah-beyazlıların Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.
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