Mehmet Ekici'nin dramı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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2017’de büyük transfer rekabeti sonucu transfer olduğu sarı lacivertli kulüpte, kendisini bir türlü gösteremeyen Mehmet Ekici, dün açıklanan 28 kişilik TFF listesinde yer bulamadı.
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Beşiktaş’la Trabzonspor’un anlaşmasına rağmen sırf sarı lacivertli formayı giyebilmek için 6 ay futbol oynamamayı göze alan Mehmet Ekici büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’ye buruk şekilde veda ediyor.
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Mehmet Ekici için Ersun Yanal dün son noktayı koydu ve ünlü futbolcuyu 28 kişilik kadroya dahil etmedi.
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Yıldız oyuncu, transfer bitmeden kulüp bulamadığı için en az ocak ayına kadar futbol oynayamayacak.
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Advocaat’ın hayaliydi
Geçmişte Fenerbahçe’de çalışırken Advocaat’ın “Kadromuzda onun gibi bir futbolcu olsaydı her şey başka olabilirdi’ dediği, Ekici yıllar sonra geldiği Fenerbahçe’de umduğunu bulamadı.
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Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra hırsı yaptığı açıklamalarla da belli olan Ekici’nin büyük ölçüde bu hırsının kurbanı olduğu konuşuluyor.
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Advocaat’ın hayaliydi
Tam iyileşmeden oynama isteğinin ona pahalıya patladığı, bu yüzden tam kapasiteyle oynayıp kendini gösteremediği belirtiliyor.
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Anlık bir karar değil
Kulüp yetkilileri, Ekici’nin kadroda yer almamasının anlık veya sürpriz bir karar olmadığını ifade ederek;
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“Futbolcunun geçen yılki performansı, sakatlık grafiği ve aynı mevkideki alternatifler durumunu belirlemiştir.
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Verilen 28 kişilik kadroda altyapıdan 4 oyuncu bulundurma zorunluluğunu ve kalecileri düşünce zaten 21 kişi kalıyor.
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Kadroya kim bakarsa buradaki en zayıf halkanın Ekici olduğunu görür. Bulunduğu mevkide iyi durumda çok alternatif var” dedi.