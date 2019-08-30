Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mehmet Ekici kararı duyunca çıldırdı! Yeni adresi ise şaşırttı...
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor.
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Diego Reyes’in ardından Carlos Kameni’nin de sözleşmesi fesh edildi. Ancak önceki gündeme bomba gibi bir haber düştü.
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Fenerbahçe Mehmet Ekici ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübü bu kararı almaya iten sürecin detayları ortaya çıktı.
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Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici ile yapılan görüşmede, “Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünmüyoruz. Diğer kulüplerde oynaman için her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme” denildi.
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İddiaya göre Ekici’nin buna tepkisi, “Bunu bana şimdi mi söylüyorsunuz! Transferin bitmesine çok az zaman kaldı” oldu.
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Buna göre Ersun Yanal, Mehmet Ekici’nin performansından memnun kalmadı. Bu bölgede Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Jailson, Zajc, Alper ve Ferdi’ye sahip olan Yanal, Ekici’yi gözden çıkarttı.
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Tecrübeli teknik adam, lige 2 galibiyetle başlayıp elini güçlendirince de 29 yaşındaki futbolcuyu kadroda istemediğini yönetime iletti.
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2 sezon, 36 maç
Ersun Yanal’ın bu kararı almasında Mehmet Ekici’nin geldiği günden beri yaşadığı sakatlıkların da etkisi var. Ekici, Fenerbahçe’de geçirdiği son 2 sezonda 9 ayrı dönemde sakatlandı. Bu nedenle sadece 36 resmi maçta sahaya çıkabilen Ekici, 1714 dakika sahada kalabildi. Gurbetçi oyuncu takıma bu kadar az katkı vermesine rağmen senelik maliyeti 3 milyon Euro’yu geçiyor.
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Maaşı forvete
Mehmet Ekici’nin garanti ücretinin yanı sıra maç başı aldığı para da 25 bin Euro. Ersun Yanal, hazırlık maçlarında Ekici’yi oynatmasına rağmen ligde hiç şans vermedi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gazişehir ve Başakşehir maçlarında yedek bekledi.
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Fenerbahçe Yönetimi, Mehmet Ekici’yi gönderirse, ona ödenen maaşı yeni bir forvete vermeyi planlıyor.
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Gelişi olay olmuştu
Trabzonspor, 2016-17 sezonunun devre arasında Mehmet Ekici’nin satışı için Beşiktaş ile anlaştı. Başarılı oyuncu ise Fenerbahçe ile el sıkıştı ve Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Bordo-Mavili Yönetim’e iletti. Ancak Trabzonspor’un o dönemki başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş’a söz verdiği için bu talebi geri çevirdi.
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Ekici, Beşiktaş’a transfer olmayı reddedince, kadro dışı kaldı. Fenerbahçe’de oynamak için 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, sezon sonunda boşa çıktı ve Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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İmza törenine bizzat katılan Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici’ye dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman ile özdeşleşen 11 numaralı formayı verdi.
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YENİ ADRESİ NETLEŞTİ
Mehmet Ekici'nin Beşiktaş'la anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Siyah beyazlı ekip bu gelişmeyi yalanlarken oyuncunun Quaresma'yı da kadrosuna katan Kasımpaşa ile görüştüğü iddia edildi.