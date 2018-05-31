Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Mehmet Demirkol: Aziz Yıldırım dönemi bitmiş gözüküyor
Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Sporx TV'nin Futbol Masası isimli programına konuk oldu. Gündeme dair gelen soruları çevrimiçi olarak yanıtlayan Demirkol'un Fenerbahçe'deki seçim hakkındaki ifadeleri dikkat çekiciydi.
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İşte Demirkol'un açıklamaları:
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Çok net söylüyorum. Göztepe maçını başka takım kolay kazanamazdı. Zor deplasman, zor saat. Hoca istiyor, taraftar istiyor, herkes istiyor. Galatasaray'ın set oyunu yok. Ona rağmen ... Bu Hasan Şaş ile Ümit Davala'yı neden milli takıma koymadı? Çok işe yaradılar. Kiminle rahat çalışı... Hasan Şaş denen adam atom bombası gibi orada. Milli takımda olsaydı yanında daha farklı olurdu.
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'Ben orta sahanın yenilenebileceğini düşünüyorum. Fernando çok özel oyuncu ama Fatih Terim ondan başka bir şey istiyor. Topla gitmesini istiyor. Onun önüne iki oyuncu bulursa Galatasaray, zaten oyununu oturtur. Selçuk ve Donk'un yapamadığını yapacak iki orta sahaya ihtiyaç var.
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Galatasaray'ın iç saha oyunu çok bezdiriciydi. Oraya 'Kazanırım' diye giden olmamıştır. Fatih Terim bir şeyler yaptı. Rodrigues'i yaptı mesela. 25 milyon euro veriyorlarsa hemen ver. Yarım dönemde bu kadar olduysa... Belhanda kötü bir sezon geçirmedi, bu zaten Belhanda. Sneijder ile kıyaslanıyor. Sneijder 2010'da dünyanın en iyi oyuncusuydu. Belhanda şu ana kadar bulunduğu hiçbir takımda en iyi oyuncu olmadı. 'Maicon ile devam etmek istemeyebilir. Oraya daha güvenilir bir stoper isteyebilir. Hoca şeyi sever. Gomis gibi bir oyuncu, bir de yanına hızlı bir oyuncu. Mutlaka bir forvete ihtiyacı var.''
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Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Fenerbahçe bizim dönemimizde final kazanan bir takımdı, şimdi doğal ikinci konumunda.'.'Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' diye geldi. Fenerbahçe'nin oransal olarak taraftarı azalıyor.. Aziz Yıldırım'ın dönemi bitmiş gözüküyor. Ben olmazsam bu iş yürümez' demek yanlıştır. Fenerbahçe burası ya..
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.Ali Koç, Aykut Kocaman ile devam etmek ister gibi geliyor bana. Gerçekten istiyorsa bence devam etmeli... 'Ali Koç bugün dese ki 'Ben hayatım boyunca hata yaptım, babamın takımı Beşiktaş'ı tutmam lazım' dese, iki sene sonra Beşiktaş'a başkan olur. Öyle bir figür çünkü...
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Orta sahada Oğuzhan yok olunca Atiba-Medel'e döndü iş. Topal - Josef yani. İki oyuncunun da gidip geldiği oyuncu arıyor. Şenol Güneş her zaman en iyi, en güzel futbolu oynatandır. Bu işi çözer. İdeal takımların yaş ortalaması 27'dir. Senin elinde iyi oynayan 30 yaş ortalamasıyla oynayan takım varsa takımı 30'da tut yeter. Beşiktaş'ın satabilecek oyuncuları almaları lazım. Maaşları da belli bir seviyeye çekmek lazım. Vagner Love yanıldığımız oyunculardan oldu. Hoca bu sene çok istediği oyuncuyu alamayınca üzüldü anladığım kadarıyla. Burak bunlardan biriydi. Bunlar fazla karışmazlar, siz yapın takımı ben oynatayım der. İstemediği oyuncuları söyler, bunu almayın, onun yerine başkasını alın der.