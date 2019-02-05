Medipol Başakşehir, Avrupa'nın devlerini solladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, performansıyla Avrupa devlerini de geride bıraktı.
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Süper Lig'de geride kalan 20 maçta kalesinde yalnızca 10 gol gören turuncu-lacivertli ekip, 0,5'lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.
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En yakın Liverpool Medipol Başakşehir'e bu alanda en yakın takım İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 29 yıllık şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool. İngiliz ekibi, geride kalan 25 maçta kalesinde 15 gol gördü ve 0,6'lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.
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Üçüncü sırada PSG Fransa Ligi'ni son yıllarda domine eden Paris Saint-Germain de bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor. Başkent ekibi, ligde geride kalan 21 maçta 13 gole izin verdi ve 0,62'lik gol yeme ortalamasını tutturdu.
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İspanya'da en az gol yiyen takım Atletico Madrid İspanya Ligi'nde ise en az gol yiyen takım lider Barcelona'yı bu alanda geride bırakan 2. sıradaki Atletico Madrid. Madrid temsilcisi La Liga'da 22 maçta kalesinde 14 gol gördü ve 0,64'lük ortalamayı yakaladı. Barcelona ise bu süreçte kalesinde 23 gol gördü ve 1,04'lük ortalamaya sahip oldu.
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Mönchengladbach ve Leipzig zirvede Almanya'da da İspanya'dakine benzer bir durum ortaya çıktı. Lider Borussia Dortmund, 20 maçta 20 golle 1 gol yeme ortalamasına sahip. İkinci sırada yer alan Borussia Mönchengladbach ve 4. sıradaki Leipzig ise bu alanda lideri geride bırakıyor. Mönchengladbach ile Leipzig 20 maçta yedikleri 18'er golle 0,9'luk gol yeme ortalamasını tutturdu.
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Juventus'un ortalaması 0,68 Avrupa'nın en az gol yiyen takım sıralamasında ise İtalya'dan Juventus öne çıktı. Torino ekibi, 22 maçta yediği 15 golle 0,68'lik gol yeme ortalamasını yakaladı.
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Juventus'un yıldız ismi Ronaldo, Serie A'da oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Juve şu ana kadar Avrupa'daki tek namağlup takım durumunda...