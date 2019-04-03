McGregor'dan büyük ahlaksızlık! Khabib'e...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Khabib Nurmagomedov ile Connor McGregor arasındaki dövüş bitse de söz düellosu bitmiyor. Profesyonel dövüşü bıraktığını açıklayan McGregor, son olarak bel altı vurdu.
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İşte haberin detayları...
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Khabib Nurmagomedov, dünyaca ünlü McGregor'u kafes dövüşünde nakavt ederek adını dünyaya duyurmuştu. Rusya vatandaşı Müslüman sporcu, maçı kazanmasının ardından kafesten atlayarak İrlandalı'nın ekibine saldırmıştı.
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Maçın ardından Khabib, "Herkes benim kafesten atladığımı konuşuyor; ama dinime, aileme küfredenlerden kimse bahsetmiyor" açıklamasını yapmıştı.
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Bu olay üzerinden aylar geçtikten sonra McGregor'dan bir skandal daha geldi.
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Her şey Khabib Nurmagomedov'un McGregor'un şüpheli emekliliği hakkında konuşmasıyla başladı. Khabib şu ifadeleri kullandı:
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"Bıraktığını düşünmüyorum. Conor 'senden ayrılıyorum' deyip her zaman geri dönen kıskanç kadınlara benziyor"
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Bunun üzerine çılgına dönen McGregor, rakibinin karısını aşağılayıcı İslami fobi içeren bu twiti attı: "Senin karın bir havlu"
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Fakat McGregor, hatasının farkına vararak bu twiti 15 dakika sonra sildi. Bu eylemi onun haber sitelerine düşmesine engel olamadı.
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Bu ahlaksızca twiti atmakla kalmayan İrlandalı, "Rövanş yapmaktan korkma seni küçük fare. Her zaman sana emredileni yaparsın" diye konuştu.
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McGregor daha önce Nurmagomedov'un babasına, ülkesine ve dinine hakaretler savurmuştu.
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Nurmagomedov'un karısının ismi bilinmiyor. Dışarıda pek nadir görülen Khabib'in eşinin bir oğlu ve bir kızı var.
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SUÇ MAKİNESİ
McGregor, saha dışında bir çok vukuatı bulunuyor. Miami'de bir hayranının telefonunu alıp kıran sporcu kısa bir süre gözaltında tutulmuştu.
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OTOBÜSE SALDIRDI
Ayrıca Khabib maçından önce rakibinin ekibinin bulunduğu otobüse sandalye fırlattı ve insanların yaralanmasına sebep oldu.
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TECAVÜZ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
McGregor'un Dublin'de tecavüz iddiasıyla soruşturulduğu biliniyor. Ocak ayında bir kadının şikayeti üzerine karakola giden McGregor'un burada ifade verdiği ve olayın hala soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.
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İşte aylar önce gerçekleşen Khabib Nurmagomedov ve Conor McGregor mücadelesi...