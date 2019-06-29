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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
29 Haziran 2019 - 10:49,

Mbaye Diagne'de flaş gelişme! İstediği oldu...

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Transferi gündemde olan 27 yaşındaki futbolcunun istediği oldu.

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Sezonu 30 golle ligin kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, buna rağmen Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edildi ve transfer görüşmelerini sürdürüyor.

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G.Saray golcü futbolcuyu geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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Şu sıralarda Afrika Kupası’nda Senegal forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’dan ayrılmak için en az 5 milyon Euro yıllık garanti ücret talebinde bulunmuştu.

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Diagne’nin bu isteği, Araplar tarafından karşılandı. Al Nasr kulübü, Diagne’nin yıllık 5 milyon Euro isteğine olumlu yanıt verdi.

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Ancak bu kez de Galatasaray’ın beklemediği bir gelişme yaşandı.

7/10Aslan indirim yapabilir

Aslan indirim yapabilir

Sarı-Kırmızılılar bu transfer için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Araplar teklifi 10 milyon Euro’ya kadar düşürdü.

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Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

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Yeni transferlerin Finansal Fair Play gereği bedellerini karşılaması için başta Diagne olmak üzere birkaç yıldızla yolları ayırması gereken Galatasaray Yönetimi, golcü futbolcunun gidişi için belirlenen bonservis bedelini aşağıya çekmek zorunda kalabilir.

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