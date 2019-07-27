Mbaye Diagne isteğiyle "Pes" dedirtti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Senegalli Mbaye Diagne kriz yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmılı takımın golcü futbolcusu daha önce yaptığı açıklamayla takımda kalacağını duyurmuştu. Galatasaray'ın bir türlü satamadığı Diagne ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı. İşte detaylar...
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Galatasaray geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifleri bekliyordu.
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Gelecek para ile de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturma planlarını yapıyordu.
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Ancak Senegalli golcü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla daha önce takımda kalacağını duyurmuştu.
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O açıklamasında 4 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatan golcü futbolcu Galatasaray'da kalacağını da ifade etmişti.
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Diagne'nin takımda kalma isteğinin artmasıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia atıldı.
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Diagne'nin kendi satışından pay istediği iddia edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın günlerdir yoğun çaba sarfettiği ve transferini bitirmeye çalıştığı Falcao'da son durum belli oldu.
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GALATASARAY FALCAO'YLA ANLAŞTI
Ünlü menajer Jorge Mendes ve Ahmet Bulut'un ilgilendiği Falcao'da oyuncuyla Galatasaray kesin olarak anlaşmaya varılırken, sarı kırmızılı kulübün FFP kriterleri sebebiyle Monaco'nun istediği bonservis ücretini karşılayamadığı öğrenildi.
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Kolombiyalı yıldız golcünün transferine nokta koymak için Diagne'yi satışa çıkaran fakat Senegalli forveti henüz takımdan göndermeyen Abdürrahim Albayrak'ın Falcao için şu anda kaynak yaratamadığı belirtilirken, Diagne'nin de süreci yakından takip ettiği ve Galatasaray yönetimini köşeye sıkıştırmak için her yolu denediği ifade edildi.
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DİAGNE HER YERDEN KAZANMAK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Gelen teklifleri ciddi bir şekilde düşünmesine rağmen, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon Euro talep eden Diagne, Galatasaray'ın bonservis fiyatına da göz dikerken, 27 yaşındaki Senegalli'nin satış fiyatı üzerinden de pay istediği ifade edildi.