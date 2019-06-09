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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / Fotoğraflar: Ajanslar
08 Haziran 2019 - 22:50,

Mbappe neye uğradığını şaşırdı! Hasan Ali...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında Türkiye, Fransa'yı konuk etti.

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Karşılaşmaya Hasan Ali ve Mbappe arasında yaşananlar damga vurdu...

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Fransa Milli Takımı karşısında Türkiye, maça oldukça iyi başladı.

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Milliler, ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalarken Fransızlar adeta şoka uğradı.

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Karşılaşmada en çok zorlanan isim ise hiç şüphesiz Mbappe oldu.

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Sağ forvette görev alan dünyaca ünlü futbolcunun karşısında Hasan Ali vardı...

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Açık alanda birçok pozisyon yakalayan Mbappe bu pozisyonların tamamında Hasan Ali'ye takıldı.

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Mbappe'nin daha sonra sağ kanattan sol kanada geçtiği görüldü.

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Hasan Ali'ye sosyal medyada da büyük destek vardı. İşte yorumlar:

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- Mbappe'ye kanat değiştirten futbolcuya Hasan Ali Kaldırım denir..

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- Bouvet savaş gemisi ile Çanakkale'yi geçemeyen Fransızlar; Mbappe ile Hasan Ali'yi de geçemiyor

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-Mbappe: Bugün gol atmak istiyorum

Hasan Ali: NOT TODAY (Bugün değil)

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- Dünyanın en iyi oyuncusu yoktur, Hasan Ali Kaldırım'la karşılaşmamış futbolcu vardır

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- Mbappe with Hasan Ali Kaldırım

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- Hasan Ali 150 Milyon Euro oldu

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