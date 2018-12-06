Mayınlardan kaçtı, dünya yıldızı oldu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric kazandı.
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Zor bir çocukluğa katlanan Modric'in zorluklarla geçen hayatı...
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Hırvatistan ve Real Madrid süperstarı henüz altı yaşındayken, tüm varlığı olan çok sevdiği büyükbabasının Sırp katiller tarafından vurulmasıyla sarsıldı. Savaştan zarar gören memleketinde bir mülteci olarak yaşamak zorunda kaldı.
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Zadar'da doğup büyüyen Modric yerel takımda da ödül almayı başardı.
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Fotoğrafta görünen yanımış evde dedesi ile birlikte yaşadı.
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8 Aralık 1991'de Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşı sırasında, Sırp militanları kuzey Dalmaçya'daki Velbit Dağları'nın yakınında bulunan Modrici isimli küçük köyü işgal etti. Militanlar, kaçamayan Hırvat ailelerine terör estirdiler.
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6 yaşındayken büyükbabası Sırp milisleri tarafından öldürüldü.
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Modric'in çocukluğundan ilk futbol kulübü kayıt kartı.
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Pek çok Hırvat, Sırp güçleri tarafından köylerinden zorla çıkarıldı.
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Aileler parçalanmıştı. Savaş sırasında yaklaşık 140.000 insan hayatını kaybetti.
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Yugoslav İç Savaşı 1991'de başladı ve 2001'de sona erdi.
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Annesi Stipe ve babası bir tekstil fabrikasında uzun saatler çalışırken Luka Modric Snr tarafından yetiştiriliyordu.
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Herhangi bir köşeye yerleştirilmiş mayınlardan kaçınmanın yanı sıra, Modric ile kız kardeşi Jasmina'nın elektirik ya da su olmadan bomba ve mermi sesleriyle yaşaması günlük rutinleri haline gelmişti. Modric ve ailesi Zadar kentindeki Hotel Iz'e sığındılar. (Fotoğrafta mayın uyarısı yer alıyor)
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Tüm bu olaylar Modric'in futbol oynmasına engel olmadı. Çocuk Modric delinmiş futbol topuyla otel otoparkının etrafında futbol oynayarak savaşı geride bırakabileceğini hayal etti.
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Yıldız futbolcu futbol eğitimine Dinamo Zagreb'de başladı. Savaşın izlerini taşıyan Modric artık yeşil sahalarda savaşmaya başladı. Mücadeleci ruhunun çocukluğunu yansıtığı açıkça herekse gösterdi. Modric'in Zadar'da oynadığı takımın antrenörü olan Tomislav Basic, Luka'yı Dinamo Zagreb'e katmak için temaslarını kullandı.
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Modric yılmadan çalıştı ve başarı basamaklarını tek tek tırmandı. Kendini geliştiren Modric, Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da forma giydiği zamanda yıldız futbolcu şu açıklamalarda bulunuştu: Savaş başladığında mülteci olduk ve çok zor zamanlar geçirdik. Altı yaşındaydım. Bunlar gerçekten zor zamanlardı. Onları canlı bir şekilde hatırlıyorum. Ama hatırlamak veya düşünmek istediğim bir şey değil...
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Modirc 2012 yılında 30 milyon Sterlin karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Hırvat futbolcu burada kariyerinin zirvesine çıktı. 33 yaşındaki futbolcu Real Madrid kariyerinde 4 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
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Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası final maçında Fransa'ya 4-2 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırsa da turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top (Golden Ball) ödülü Hırvat oyuncu Luka Modric'in oldu.
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Modric'in dünya futbolunun zirvesine yaptığı olağanüstü yükseliş Ballon d'Or'u kazandığında doğrulandı.
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Vajna Bosnic ile 2010 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de evlendi. Çift ilk kez Vajna'nın çalıştığı Mamic spor ajansında tanıştı. Modric'in eski Tottenham ve Hırvatistan takım arkadaşı Vedran Corluka, düğünlerindeki en iyi adamdı.