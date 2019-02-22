Maxi Lopez sessizliğini bozdu! Wanda Nara...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıldız futbolcu Maxi Lopez, eski karısı Wanda Nara'yı sert sözlerle eleştirdi. Nara'nın kendisine de zamanında menajerlik teklifi ettiğini dile getiren Arjantinli, çocuklarının iyiliği için bu ilişki konusunda ağzını açmaktan kaçındığını ifade etti.
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Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, eski karısı Wanda Nara ile Mauro Icardi ilişkisi hakkında konuştu. Radio La 990'a açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki yıldız, zamanında olay yaratan ilişki hakkında önemli ifadeler kullandı.
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Maxi Lopez ile Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı. Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, Lopez'in hedefindeydi. Lopez, karşılaştıkları maçlarda onun elini sıkmıyordu.
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Maxi Lopez, Wanda Nara ile evliyken Icardi ile takım arkadaşıydı. Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile resmen ayrıldı.
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Lopez çocuklarını düşündüğü için bu konuyu fazla dillendirmediğini söyleyerek Icardi - Nara ilişkisi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
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Icardi oynasa bile Arjantin'in kazanmasını isterim. Forvette kim var umursamam. Wanda İtalyanlara çok geveze gelebilir. İtalyan yöneticiler, Arjantinliler ile zor anlaşır. İtalya farklı bir memleket.
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İtalyan yöneticiler Wanda'dan bıkmış olmalı. Bunun yanında Icardi geçmiş yıllardaki gibi oynamıyor; bu krizin arkasında bence bunlar yatıyor.
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İyi menajerler fark yaratır. Çünkü böyle anlarda ne yapacaklarını, ne zaman susacaklarını bilirler.
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"Wanda benim de menajerim olmayı teklif etti ama asla onu menajerim olarak kabul etmedim. Onu ailemin bir bireyi olarak gördüm. Bu ikisi mutlaka ayrılmalı. Bence kaliteli bir oyuncuyu aynı derecede kaliteli bir menajer temsil etmeli"
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Çocuklarım için kendimi hep geri planda tuttum. Çocuklarım büyüyünce beni kötü görmemeleri için elimden çabayı gösterdim. Bu yüzden hiç ağzımı açmadım. Bazen tepkilerim oldu ama amacım hep çocuklarımı korumak oldu. Sadece bana saldırdıklarında cevap verdim.
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Şu anda çocuklarımı göremiyorum. Bazen telefonla konuşmama bile izin verilmiyor. En son onlarla aralık ayında vakit geçirdim. Ocak ayında ise birkaç saat görebildim."
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Wanda ile ilişkim zor geçti. Aramızda uyum yoktu. Son senelerde aramızdaki görüşme avukatlar vasıtasıyla oldu. Mauro onunla aynı davranışlara sahip. Hatta bazen daha beter diyebilirim. Bu yüzden onunla olan yakınlığımı kestim.
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"Davranışları hiç değişmedi. "Bazı şeyleri baba olunca anlarsın" dedim ama kulak asmadı. Örneğin dün oğlumun doğum günüydü ve bana telefonda hakaret etti. Bu şekilde insanlarla nasıl ilişki kurulabilir anlamıyorum."
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Icardi, İtalya Serie A'da Inter formasıyla oldukça başarılı sezonlar geçirmişti... (VİDEO)