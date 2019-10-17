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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17 Ekim 2019 - 17:24,

Olay ihanetin ardından itiraf geldi!

Maxi Lopez - Wanda Nara - Mauro Icardi üçgeninde yeni gelişmeler yaşandı.

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Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, eşi Wanda Nara'yla ilişki yaşayan Mauro Icardi hakkında itirafta bulundu.

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Maxi Lopez, Wanda Nara ile evli olduğu dönemde eşi ile ilişki yaşayan Mauro Icardi hakkında konuştu.

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İtalya'nın Crotone takımında oynayan Maxi Lopez, Sampdoria'da takım arkadaşı olduğu dönemde eşi Wanda Nara'yla ilişki yaşayan Mauro Icardi'yi affettiğini açıkladı.

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Mauro Icardi, aynı takımda oynadığı dönemde Maxi Lopez'in eşi ve 3 çocuğunun annesi Wanda Nara ile ilişki yaşamıştı. Nara ile Lopez boşandıktan sonra Icardi ile Nara evlenmişti.

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Maxi Lopez, konu hakkında şu sözleri kullandı;

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''Mauro Icardi ile problemim yok. Yaşama amacım mutluluğu bularak çocuklarıma vermek. Yaşananlar geçmişte kaldı.''

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''Bu konuyu artık geçmişte bıraktım. Bu durum beni artık rahatsız etmiyor.''

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Maxi Lopez, Icardi ve Wanda Nara arasındaki aşk üçgeni uzun yıllar tartışma konusu olmuştu.

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Arjantinli futbolcu, geçtiğimiz aylarda Icardi ve Nara'nın çocuklarını görmesine izin vermediğini belirtmişti.

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Lopez, ''Çocuklarımı bile göstermiyorlar, onlardan nefret ediyorum.'' demişti.

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Mauro Icardi'nin Inter yıllarını hatırlıyoruz...

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