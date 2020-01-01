Max Kruse'den Hadise'yi şaşırtan teklif!

Performansını ardından Beyazıt Öztürk'ün "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız." sorusunu yanıtlayan Aydınus, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için." dedi.