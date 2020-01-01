Max Kruse'den Hadise'yi şaşırtan teklif!

TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkan Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, performansı ve ikili diyaloglarıyla geceye damga vurdu.
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Yarışmada Sway isimli şarkıyı söyleyen Alman futbolcu ile kendisine dönen jüri üyelerinden ünlü şarkıcı Hadise arasında yaşanan diyalog çok konuşuldu.
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Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ı döndürmeyi başaran Max Kruse, Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtladıktan sonra Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.
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Kruse, Türkiye'deki yaşamı hakkında, "Buraya geldiğimde çok dost canlısı bir ülke gördüm. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. En zor ayak uydurduğum şey duygu değişimi. Özellikle mağlubiyette her şey bir anda değişebiliyor" dedi.
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Ünlü futbolcu Acun Ilıcalı'nın "Hiç Belçika'ya gittin mi?" sorusuna ise "Gitmedim ama Hadise davet ederse, belki de giderim." yanıtını vererek herkesin ağzını açık bıraktı.
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Futbolcunun cevabı karşısında şaşıran Hadise ise "Her zaman başımın üstünde yerin var Max" dedi. İkili arasındaki bu diyalog gecenin en fazla konuşulan anlarından biri oldu. Max Kruse, Fenerbahçeliler arasında seçim yapmak zorunda olduğunu belirtti ve tercihini Beyaz'dan yana kullandı.
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O Ses Türkiye'de şarkı söyleyen bir diğer isim ise Fırat Aydınus oldu. Aydınus, 'Beni yak' şarkısıyla sahneye çıkmayı tercih etti.
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Performansını ardından Beyazıt Öztürk'ün "Sahada iki takımın taraftarı var ama siz sahada yalnızsınız." sorusunu yanıtlayan Aydınus, "Sadece sahada değil, maçlardan sonra da yalnızız. Aile tarafına etki etmesi en zorlu durum bizim için." dedi.
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Daha sonra Acun Ilıcalı: "Geçen bizim maçımızda VAR'dan golümüzü iptal etti. Altay kurtardı penaltıyı, sonra gol attık iptal edildi. VAR'da hocamız vardı." şeklinde espiri yaparken Aydınus, "Acun Bey'in dediği gibi böyle hedef gösterilebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
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Kızının Murat Boz'u tercih etmesini istediğini vurgulayan Aydınus, tercihini Seda Sayan'dan yana kullandı.