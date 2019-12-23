Max Kruse Sadık Çiftpınar'ı ağlattı

"İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimimiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum."