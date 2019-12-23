Max Kruse Sadık Çiftpınar'ı ağlattı

Sivasspor maçında ön çarpraz bağları koptuğu için ameliyat olan ve sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ı derbi maçta arkadaşları unutmadı. Sadık gözyaşlarına hakim olamadı.
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Süper Lig'de 16. haftada oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Max Kruse, attığı gol sonrasında Sadık Çiftpınar'ı unutmadı. İlk golü atan Max Kruse, sevincinde Sadık Çiftpınar'ın formasını tribüne gösterdi.
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Kruse, Beşiktaş'a penaltıdan attığı golü geçtiğimiz günlerde ön çapraz bağındaki kopuk sebebiyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan takım arkadaşına armağan etti.
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Alman futbolcu attığı gol sonrası Sadık'ın formasını açarken bu duruma bir hayli duygulanan tecrübeli defans sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
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"Bu talihsiz sakatlığı yaşadığım ilk gün eşime ve anneme ağlamayı yasaklamıştım. Ama bugün beni siz mutluluktan ağlattınız. O kadar mutlu ve gururluyum ki, duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor..."
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"İyi ki böyle güzel ve büyük bir ailenin parçasıyım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Futbolcu kardeşlerime, abilerime, teknik heyetimize, personelimize, yönetimimiz ve büyük taraftarımıza bu muhteşem akşam için şükranlarımı sunuyorum."
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İnşallah şampiyonluk yolunda atılan bu büyük adımı seri galibiyetlerle taçlandırarak, mutlu sona ulaşmayı Rabbim bizlere nasip eder"
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Fenerbahçe'nin deneyimli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
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Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağında kopuk tespit edilirken 26 yaşındaki savunmacının sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği ifade edilmişti.
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İspanyol devi Barcelona'dan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun mesajı geldi. Katalan ekibinin Türkçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin mesajını alıntılayarak, 'Acil şifalar Sadık Çiftpınar' ifadesine yer verildi.
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"Fenerbahçe çıkan dedikodularla yıkılacak bir takım değil"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından oyuncularına galibiyet nedeniyle teşekkür etti.