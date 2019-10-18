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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18 Ekim 2019 - 16:51,

Maurizio Sarri'den Merih Demiral açıklaması!

Merih Demiral, İtalya'nın gündeminden düşmüyor...

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Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Milli futbolcu Merih Demiral hakkında konuştu.

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İtalyan teknik direktör, takımının Bologna ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Sarri, kendisine yöneltilen Merih Demiral sorusuna da cevap verdi ve şöyle konuştu;

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''Merih için kolay bir durum değil. Salı günü Türkiye Milli Takımı'ndaydı, aramıza yeni katıldı. Bu, her futbolcu için zor bir süreçtir.''

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''Merih'in antrenmanlardaki performansı gayet iyi. Arkadaşlarıyla arası da çok iyi. Performansını beğeniyorum.''

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Maurizio Sarri, Merih Demiral'ın Milli Takım'daki 'asker selamı' hakkında da konuştu.

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Sarri, asker selamı için şunları dedi...

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Bu durum hakkında yorum yapmak istemiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA arasındaki bir konu.

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Eğer UEFA bir karar verirse o zaman konuşurum. Bu benim problemim değil.

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