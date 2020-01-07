Maria Sharapova ve Novak Djokovic'ten Avustralya için örnek davranış

Tüm dünyanın gözü Avustralya'da yaşanan yangınlardayken iki ünlü tenisçiden örnek bir hareket geldi.
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Avustralya'da geçtiğimiz hafta başlayan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan yangınları söndürme çalışmalara tüm hızıyla sürüyor.
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Avustralya'da yaşanan yangın felaketi için dünyaca ünlü tenisçiler Novak Djokovic ve Maria Sharapova'dan örnek bir davranış geldi.
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Sharapova, sosyal medya hesabı üzerinden Djokovic'e yardım çağırısı yaparken, Djokovic ise bu davete olumlu karşılık verdi.
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Yangınlar ülkenin büyük bir kesiminde hasara yol açtı ve 5 milyon hektar civarından alanı yok den yangınlara müdahalenin artan hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarlardan dolayı zorlaştığı ifade ediliyor.
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Öte yandan ülkeyi etkisine alan yangın, 20 Ocak tarihinde başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı da tehlikeye soktu.
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Avustralya'da hava solumak neredeyse imkansız hale gelirken maçların oynanacağı kortların üzerinden şu anda siyah dumanlar yükseliyor...
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Yaşanan bu olayların ardından turnuvanın ertelenmesi gündeme geldi. Melbourne'de hava kirliliğinin sporcuların ve turnuvayı izleyecek olanların sağlığını tehlikeye atacak düzeye gelmesi nedeniyle erteleme tartışmaları ciddi şekilde tartışılıyor.
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Turnuvanın organizatörü Craig Tiley, konu hakkında ''Durumun farkındayız. Ekstra çalışmalar yapılıyor. Sürekli takip halindeyiz. İnsanların sağlığını riske atamayız. Uygun şartlar olursa turnuvayı yapacağız, olmazsa iptal edeceğiz.'' diye konuştu.
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Tiley, Avustralya Açık Turnuvası'nın Avustralya halkı için oldukça önemli olduğunu belirtirken turnuvanın gerçekleşmesi için çalışacaklarını belirtti.