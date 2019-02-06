Marco Fabian'da sıcak saatler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer etmek için İstanbul'a getirdiği ancak yapılan sağlık kontrollerinden sonra kadrosuna katmaktan vazgeçtiği Marco Fabian'la ilgili sıcak saatler yaşanıyor.
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Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Fabian'ı geçtiğimiz yaz transfer etmek için İstanbul'a getirmişti.
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Sarı Lacivertliler, anlaşma sağladıkları Meksikalı futbolcunun transferinden ise son anda vazgeçmişti.
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10 numara mevkiinde forma giyen futbolcunun sağlık kontrollerinden geçememesinin ardından transfer suya düşmüştü. 29 yaşındaki yıldız isim de daha sonra yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin kendisini kandırdığını öne sürerek Sarı Lacivertli yöneticileri bombalamıştı.
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Gerçekleşmeyen transferi sonrası Eintracht Frankfurt'ta forma giymeye devam eden yıldız isimle ilgili şu anda sıcak saatler yaşanıyor. ESPN muhabiri Taylor Twellman, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Meksikalı yıldızın yeni takımının büyük oranda netlik kazandığını belirtti. Twellman'ın paylaştığı habere göre MLS ekibi Philadelphia Union, Fabian'ı kadrosuna katmak için artık son detayları görüşüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Meksikalı, bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebildi.
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Avrupa'da bu gece El Clasico heyecanı yaşanacak. Kupada Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i konuk edecek.