Marco Fabian gerçeği! 45 dakikalık o toplantı ve başka transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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FENERBAHÇE’de Marco Fabian defteri açılmadan kapandı. Sarı lacıvertliler, imza atmak üzere İstanbul’a gelen Meksikalı on numaradan vazgeçti.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Bu transferin gerçekleşmemesinin nedeni de Göztepe yenilgisi oldu. Fenerbahçe, İzmir’de 1-0 kaybedince teknik direktör Phillip Cocu ve sportif direktör Damian Comolli, acil bir toplantı yaptı.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda 45 dakika süren görüşmede “Bize çok daha iyi bir orta saha oyuncusu lazım. Marco Fabian bizim beklentilerimizi karşılamaz” görüşü üzerinde birleşti.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Oyuncunun sağlık kontrollerinde sıkıntılar tespit edilmesi de transferden vazgeçilmesinde etken oldu.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Kulüp de yaptığı yazılı açıklamada da görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Cocu ve Comolli’nin Bornova’daki toplantısında bu hafta içinde gelecek ve gidecek oyuncular da belirlendi.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Orta alan için Tottenham’dan Moussa Sisokko ve Bayern’den Renato Sanches’in adı geçiyor.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Sol bek için Flamengo’dan Miguel Trauco, Fiorentina’dan Maximmiliano Olivera ve Partizan’dan Zlatan Sehovic adaylar arasında.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Gideceklerdeyse Kameni, Dirar ve Valbuena ise topun ağzında. Bu üçlü gönderilebilirse yerlerine bir kaleci, bir sol bek ve bir orta alan oyuncusu daha alınabilir.
Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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"Bizim için zor bir ders ama ayağa kalmak mecburiyetindeyiz" Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 1-0'lık Göztepe yenilgisi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İzlemek için videoya tıklayınız...