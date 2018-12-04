Marcelo'dan flaş açıklamalar: Pepe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş’ın eski savunma oyuncusu Marcelo Guedes önemli açıklamalarda bulundu.
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İşte Marcelo'nun açıklamaları...
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“AYRILDIĞIMA PİŞMAN DEĞİLİM”
Beşiktaş’tan ayrıldığıma pişman değilim. Çünkü Beşiktaş’ta, Türkiye’de inanılmaz bir iki sene geçirdim. Beşiktaş harika bir kulüp. Saha içinde ve dışında çok iyi arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş’tan işimi layıkıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldım. Orada geçirdiğim vaktin çok pozitif geçtiğine inanıyorum. Orada olduğum sürede çok mutluydum.
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“PEPE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORDUM”
Beşiktaş defansı hakkında konuşmak çok zor. Bu sezon takımın bazı maçlarını takip ettim. Çok fazla oyuncu değişimi olunca işler zor oluyor. Takımı yeniden inşa etmeniz gerektiğinde de öyle... Bazı oyuncular ayrıldı. Bizim sahip olduğumuz gibi güçlü bir takım oluşturmak biraz zaman alabilir. Ama inanıyorum ki yeni oyuncular da zamanla takımı o özlenen seviyeye çıkaracaktır. Aslında ben de Pepe ile oynamak için sabırsızlanıyordum. O çok kaliteli bir oyuncu ve harika bir savunmacı olduğunu herkese gösterdi. Çok iyi bir stoper. Umarım bir gün onunla oynama fırsatım olur. Bence o Beşiktaş’ta çok iyi bir iş çıkarıyor. Gol atıyor, saha içinde ve dışında takıma tecrübe katıyor. Onun için en iyisini diliyorum.
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“ŞENOL GÜNEŞ EN İYİ FUTBOLUMU GÖSTEREBİLMEM İÇİN ARKAMDA DURDU”
Şenol Güneş hakkında ne düşündüğüme gelince; o çok özel karaktere sahip bir insan. Çok özel bir teknik adam. Ben onu PSV’de oynadığım dönemden beri tanıyorum. Avrupa Ligi’nde ona karşı oynamıştım. Şenol Güneş o zaman Trabzonspor’un başındaydı. Onunla Beşiktaş’ta bizzat tanışabildiğim için çok mutluyum. O bana tüm güvenini verdi. En iyi futbolumu gösterebilmem için hep arkamda durdu. Sadece bana da değil, tüm futbolculara karşı öyleydi. Şenol Güneş kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik adamlardan biriydi. Onun en sevdiğim özelliklerinden biri de sakin olmasıydı. Çok profesyoneldi. Ayrıca teknik ve taktik düşüncesi de çok pozitifti. Tüm bu nedenlerden dolayı onunla çalıştığım dönem boyunca onu hep takdir ettim.
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MARCELO’NUN 11’İ
En iyi 11’imi seçmemi istiyorsunuz. Bu gerçekten çok zor bir soru. Bir deneyeyim bakalım. Sağ beke Rafael’i koyarım. Stoperde ben ve Tosiç oynarız. Kaleci kısmı çok zor. Kaleye şimdiki Lyon’daki kalecimiz Anthony Lopes’i yazarım. Ayrıca Fabri de çok iyi kaleciydi. O da olabilir. Kaleye ikisini birden koyuyorum. Sol bek Adriano. Orta sahada Atiba – Tolgay. Orta sahaya ayrıca, bir bakayım, sol tarafa kim olabilir, Oğuzhan. Sağ kanada Quaresma. Santrfor Aboubakar. Sol kanada Memphis Depay. Bence bu 11 çok iyi bir kadro oldu.
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“UMARIM İLERİDE BEŞİKTAŞ’A DÖNERİM”
Beşiktaş’a dönme şansım olsaydı bunu çok isterdim. Oradaki herkesle harika vakit geçirdim iki yıl boyunca. İstanbul harika bir şehir. İstanbul’u çok özlüyorum tabii. İstanbul yaşamak için harika bir yer. Umarım ileride dönme şansım olur. Böylece ailemle birlikte Beşiktaş’ta ve İstanbul’da yine güzel günlerim geçer.
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“FİKRET ORMAN BENİM İÇİN BABA GİBİ”
Sayın Başkan Fikret Orman ile tabii ki hala iletişimim var. Beşiktaş’tayken de vardı ve ayrıldıktan sonra konuşmaya devam ettik. Bazen birbirimize mesaj atıyoruz. O çok iyi bir insan. Ayrıca çok da adil biri. Beşiktaş’taki görüşmelerimde hep öyle davrandı. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Şikayet edecek hiçbir şeyim yok. O benim için bir baba gibi. Onunla iki yıl boyunca çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ileride ikinci bir şansım olabilir.