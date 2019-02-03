Marcao damgası! 3 maçta 1 kez...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor...
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Sarı-kırmızılı takımın ara transfer döneminde Portekiz ekibi Chaves'den kadrosuna kattığı Marcao, Alanyaspor maçındaki performansıyla yine geçer not aldı.
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Akdeniz deplasmanında G.Saray formasıyla üçüncü maçına çıkan Marcao, ilk kez takımının kalesinde gol gördü. Marcao, 3 maçta da 90 dakika forma giydi.
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Savunmada kendisi gibi takıma yeni katılan Luyindama ile yan yana oynayan Brezilyalı stoper, 87 başarılı pas yüzdesiyle oynadı.
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Marcao, maç boyunda girdiği 12 ikili mücadelenin 6 kazandı.
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Brezilyalı savunmacı, Galatasaray kalesine gelen 4 topu uzaklaştırırken, 2 de ara pası önledi.
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Marcao'nun bu performansı Galatasaraylı taraftarların beğenisini kazandı.
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Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun oynadığı 3 maçta 8 gol atarken, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Galatasaray 6-0 Ankaragücü
Göztepe 0-1 Galatasaray
Alanyaspor 1-1 Galatasaray
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"1-1 berabere kalıyorsak bu bizim ayıbımız"
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.