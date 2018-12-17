Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Marca'dan Beşiktaş için flaş iddia: 'Pepe son olmayacak...'
Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş için Marca'dan flaş iddia geldi. Siyah beyazlı ekipten ayrılan Pepe ve Guti'nin durumu hakkında sürpriz iddia...
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İspanya'nın köklü gazetelerinden Marca'dan Beşiktaş için flaş iddia...
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İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, son dönemlerde Beşiktaş'ta mali sorunların yaşandığını iddia etti. Gazetede yer alan haberde; "Fabri, Tosic, Negredo ve Mitrovic gibi oyuncuların gitmesine rağmen mali problemler çözülmedi" denildi.
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"Guti'nin Beşiktaş'taki cehennemi" başlıklı haberde, Guti'nin takıma dahil olduğunda başkan Fikret Orman'ın söylediği koşullarla şu anda içinde bulunulan koşulların farklı olduğuna dikkat çekilirken, "Guti'nin Real Madrid'den ayrılarak Beşiktaş'a gitmesinin sebebi tekrardan şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almaktı. Ancak işler istediği gitmedi."
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"Bunun yanında Guti, takıma dahil olduğunda Fikret Orman'ın söylediği koşullar şimdiki koşullardan farklıydı. Şu anda takımın önemli oyuncuları ödemelerini alamadığı gerekçesiyle ayrılmaya başladı. Sezon başında Negredo, Fabri, Mitrovic ve Tosic'in takımdan ayrılması mali problemlere çare olmadı."
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"Beşiktaşlı yöneticiler, bununla birlikte sadece birikmiş bir kısmını ödeyebildiler. Maaşların ödenmemesi sebebiyle oyuncuların memnuniyetsizliği giderek büyüyor. Kulüp bünyesinde yer alan diğer branşlarda bütçeler önemli ölçüde düşürüldü. Son olarak Pepe takımdan ayrıldı."
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"Ancak Pepe son olmayacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde Quaresma, Adriano ya da başka bir futbolcu da takımdan ayrılabilir. Bunun yanında Liverpool takımından kiralanan Karius'un da kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünüyor" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan İspanyol çalıştırıcının uzun dönemdeki planının Real Madrid'in başına geçmek olduğu belirtilirken, "Bunun için de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapmaya başladı. Ancak Guti, önemli futbolcuların maaşlarının ödenmediği için takımdan ayrılmaya başladığı bir döneme denk geldi.
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Yaşanan bu durumlara rağmen Guti, takımı başarıya taşımak için Şenol Güneş'e elinden geldiği kadar yardım ediyor ancak bu iş onun için de zorlaşmaya başladı" denildi.
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"İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Trabzonspor maçının ardından, "Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var" dedi.