Maradona'dan olay röportaj: UFO'lar beni kaçırdı

Sosyal medyadan bir video ile kızına cevap veren Maradona, ''Ben ölmüyorum, huzur içindeyim çünkü çalışıyorum. Gianinna'nın ne demek istediğini anlayamadım. Herkese açıklıyorum. Tüm servetimi bağışlayacağım. Neyim varsa bağışlayacağım. Kızım da bilsin, ona hiçbir şey bırakmayacağım. Şu an çok sağlıklıyım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilir.'' demişti.