Maradona'dan olay röportaj: UFO'lar beni kaçırdı

Hayatının en büyük hatası olarak uyuşturucu bağımlılığını işaret eden Diego Armando Maradona, UFO'larla ilgili inanılmaz bir röportaj verdi.
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Spor Arena Dış Haberler | Arjantin futbolunun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, yine çok konuşulacak bir röportaja imza attı.
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Zaman zaman isminin karıştığı sıradışı olaylar ve marjinal açıklamalarıyla manşetleri süsleyen Maradona, ilk kez böylesine iddialarda bulundu.
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Arjantin'de yayın yapan TyC Sports isimli ünlü spor kanalına konuşan Maradona, UFO'larla ilgili söyledikleriyle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı.
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59 yaşındaki efsane, UFO'lara inanıp inanmadığına dair sorulan soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.
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Maradona, zamanında UFO tarafından kaçırıldığını ve 3 gün evinden uzak kaldığını söyledi.
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"Bir keresinde birkaç içkiden sonra 3 gün eve gitmemiştim. Ortadan kaybolmuştum."
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"Daha sonra eve bırakıldım ve UFO'ların beni kaçırdığı söylendi."
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"Evdekilere, 'beni onlar kaçırdı, ama size bununla ilgili hiçbir şey anlatamam' dedim"
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Maradona ayrıca ilk cinsel deneyimine ilişkin de flaş bir çıkışa imza attı.
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Arjantinli efsane, bekaretini 13 yaşında kaybetiğini anlattı.
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"Ben 13 yaşındaydım. Bodrum katta benden yaşça büyük bir kadınla birlikte oldum"
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"Bu benim ilk cinsel deneyimimdi. O ise bu esnada gazete okuyordu"
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Maradona, kendisi hakkında yorumlarda bulunan kızı Gianinna ile geçtiğimiz ay kavga etmişti.
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Gianinna Maradona, babası hakkında ''Onu öldürüyorlar. Kendisi farkında değil ama onu içten içe öldürüyorlar. Hayvanat bahçesine gittiğinizde kafesin içindeki dev bir aslanın fotoğraflarını çekersiniz, eğer bu aslan evcilleştirilemez ise içini doldururlar. İşte babam da benzer bir durumda. Lütfen dualarınızı ondan eksik etmeyin.'' sözlerini kullanmıştı.
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Sosyal medyadan bir video ile kızına cevap veren Maradona, ''Ben ölmüyorum, huzur içindeyim çünkü çalışıyorum. Gianinna'nın ne demek istediğini anlayamadım. Herkese açıklıyorum. Tüm servetimi bağışlayacağım. Neyim varsa bağışlayacağım. Kızım da bilsin, ona hiçbir şey bırakmayacağım. Şu an çok sağlıklıyım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilir.'' demişti.
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Baba - kız arasında hala buzların erimediği biliniyor.