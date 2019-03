Manisa'da akılalmaz görüntü!

"Faturaları ödeyemez duruma geldik" Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa’ya Manisaspor’u kurtarmak için çağrıda bulundu. Çakıcı, “Manisaspor’un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor’un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik..."