Manisa'da akılalmaz görüntü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'e damga vuran, Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Manisaspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor.
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Geçmişte Caner Erkin, Hakan Balta, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Arda Turan gibi isimlerin mücadele ettiği Manisaspor'un durumu futbolseverleri de oldukça üzüyor...
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Bu sezon genç futbolcularla mücadele eden ve düşme potasında olan kulübü daha da zor günler bekliyor.
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Kasap esnafına olan borçlarından dolayı kupaları haczedilen siyah-beyazlılar, yaklaşık 8 aydır zor durumda...
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Yanlış yönetim ve transfer politikaları sonrası Süper Lig'den 2. Lig'in son sıralarına demir atan Manisaspor; elektrik, su ve doğal gazı kapatılan tesislerde zor şartlar altında antrenmanlarını gerçekleştirmeye çalışıyor.
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Tarihinin en zor günlerini geçiren, borçlarından dolayı elektriği, suyu ve doğal gazı olmayan tesiste antrenmanlara çıkan futbolcular, ısınmak için tenekede odun yakıyor, mum ışığı altında maçlara hazırlanıyor.
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Futbolcular, soğuk günleri de dinlendikleri odalarında yorgan altında geçiriyor. Manisaspor’u ligde tutabilmek için her hafta sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden genç futbolcuların içler acısı bu hali futbolseverlerin yüreklerini burkuyor.
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"Faturaları ödeyemez duruma geldik" Manisaspor İkinci Başkanı Altan Çakıcı, tüm Manisa’ya Manisaspor’u kurtarmak için çağrıda bulundu. Çakıcı, “Manisaspor’un zor günlerinde göreve geldik. Yaklaşık 8 aydır bu göreve devam ediyoruz. Bizim buraya gelmemizin ana nedenlerinden biri Manisaspor sevdamızdır. Çünkü Manisaspor’un düştüğü durum ortadaydı. İyi yönetilmediğini gördük ve daha iyi yönetmek için göreve geldik. Kendi imkanlarımızla yaptığımız neticeler doğrultusunda her maça çıktık. Her deplasmanımıza gittik. Hiçbir şekilde problem yaşamadık. Her deplasmanda 25 bin lira, her iç sahada 7 bin lira masrafı karşılayarak bu noktaya geldik..."
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"...Fakat şu an öyle bir noktadayız ki tesisimizin elektriği yok, doğal gazı kesik ve bunları karşılayamıyoruz. 10 ay boyunca elektrik faturası ödenmemiş. Geçmiş dönemdeki faturalarımızı ödemekten, önümüzdeki faturaları ödeyemez duruma geldik. Şu anda 80 bin lira elektrik, 80 bin lira da doğal gaz borcumuz var. Bu takım 18-19 yaşında genç kardeşlerimizden oluşmaktadır. Oyuncularımızın tamamı altyapıdan yetişmiş kardeşlerimizdir. Yaklaşık 10 öğrencimiz lise öğrencisidir. Üniversiteye hazırlananlar var. Tesisin elektriği kesildiğinden arkadaşlarımız mum ışığında ders çalışıyor. Dışarıda teneke içerisinde odun yakarak ısınıyorlar. Lütfen bu konuda tüm Manisa’yı göreve davet ediyoruz” diye konuştu.
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Kasaba olan borç nedeniyle kupalar haczedildiManisaspor Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi de, kulübün kazandığı 22 kupanın kasaba olan borçları nedeniyle haczedildiğini söyledi.
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Baygeldi, “Genel anlamda bizim borcumuz 55 milyon. Alsınlar bu çocukları herhangi bir kulübe yerleştirsinler, söz kapatacağız bu kulübü. Onlar da bunu istiyor. Biz şimdi kapatırsak 100 çocuğun vebaline nasıl gireceğiz? Şu anda 15 çocuğumuz kalıyor. 15 çocuğumuz hep merkez köylerinden. Şimdi bu çocukları biz sokağa mı atalım, ne yapalım? Bugüne kadar 100 bin liraya kadar elektrik parası ödedik. Geçmişte borçlar varken bir sene boyunca elektriği kesmediler, biz geldikten sonra her ay elektriği kesiyorlar. Düzenli olarak takside böldürdük. Her ay 11 bin lira ödediğimiz halde bu noktadayız. Ligin bitmesine 10 hafta var. Bu çocuklar sokakta kalacak. Nerede yatacak bu çocuklar? Kimisi futbolu bırakacak, idman yapmayacak, gidecek kafede çalışacak. Kimisi nargile içecek, kimisi sigara içecek... Bu çocuklar sokağa düştüğünde çok mu mutlu olacaklar? Manisaspor’u kim bu hale getirdiyse o arkadaşlar gelecekler, yardım edecekler. 'Bu kulüp bizde kalsın' da demiyoruz. Kim gelip 'ben kurtarırım' diyorsa hemen gelsin anahtarı da kendisine teslim edelim. Bu kulüp yıllardır kupalar kazandı. Kasada olan 160 bin lira için bir ayda 160 bin lira fatura kesilmiş. 160 bin lira için bu kulübün kupaları hacizde duruyor" açıklamasını yaptı.
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"Birçok zorluk yaşıyoruz"Manisaspor Takım Kaptanı Ömer Buğdaycı ise, “Çok zor durumlar yaşıyoruz. Elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız kesik. Birçok zorluk yaşıyoruz. Hem kendimiz hem de Manisaspor için mücadele ediyoruz. Bu takımı daha iyi yerlerde görmek isterdik. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.