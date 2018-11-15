Maliyetleri dudak uçuklattı! 4 büyükler...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de ilk 12 hafta geride kalırken; hem teknik direktörlerin görevine son verilme hem de futbolcuların kadro dışı bırakılma kararları göz önüne alındığı zaman tarihi bir sezon yaşanıyor.
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Süper Lig'de mücadele eden 18 takım, geride kalan 12 haftada 8 kez teknik direktör değişikliğine giderken; 10 futbolcu da çeşitli sebeplerden dolayı kadro dışı bırakıldı.
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Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu tarafından kadroda da fazla tercih edilmeyen Dirar, takım içerisindeki disiplinsizlik hareketleri ve "Afrika örgütlenmesinden dolayı" kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro maaş alan Dirar'ın sarı-lacivertli takım ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Fenerbahçe'de Cocu döneminde şans bulan ve düzenli oynamaya başlayan Aaatıf, vatandaşı Dirar'ın da düzenli olarak forma giymesini istemesi ve takım içerisindeki disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aatıf, 1.4 milyon euro alıyor.
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Fenerbahçe ile sözleşme uzatmasına rağmen kaledeki yerini kaybeden Volkan Demirel, sırasıyla Koeman ve ikinci başkan Semih Özsoy ile tartışı. Kaptan olmasına rağmen takım içerisindeki dengeleri koruyamadığı iddia edilen Volkan Demirel, "saygısızlık" yaptığı gerekçesiyle sarı-lacivertli takımdan uzaklaştırıldı. Sarı-lacivertli kulüpten aldığı ücret bilinmeyen Volkan Demirel'in sözleşmesi sezon sonuna sona eriyor.
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Fenerbahçe'ye büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklenen performansı bir türlü veremeyen Ozan Tufan son dönemde adeta tepetaklak yuvarlandı. Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan ancak daha sonra affedilerek kadroya alınan Ozan'ın performansı yeterli görülmedi ve bir kez daha kadro dışı bırakıldı. Ozan Tufan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor ve sarı-lacivertli kulüpten de 1.5 milyon euro alıyor.
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Beşiktaş'ın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olay Tolgay Arslan, yaşanan gelişmelerin ardından kadro dışı bırakıldı. 1,8 milyon euro sabit ücret alan Tolgay'ın disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
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Trabzonspor'un alacakları karşılığında sözleşmesini fesh etmeye hazırlandığı Burak Yılmaz, kulüp tarafından kendisine verilen 500 bin TL'lik cezayı kabul etmedi ve camiadan özür dilemediği için affedildi. Trabzonspor ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, bordo-mavili kulüpten 3.5 milyon euro garanti ücret alıyor.
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Uzun yıllardır Trabzonspor'un kalesini koruyan Onur Recep Kıvrak, Malatyaspor karşısında oynanan ve 5-0 kaybedilen maçın ardından kadro dışı bırakıldı. Bordo-mavili kulüp ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam eden Onur Recep Kıvrak, 2.25 milyon euro yıllık ücret alıyor.
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Kayserispor'daki performansıyla tartışma konusu olan Kana Bıyık, performans yetersizliği ve disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kana Bıyık, sarı-kırmızılı kulüpten 850 bin euro garanti ücret alıyor.
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Galatasaray'da performansı yetersiz bulunan ve uzun bir süredir kadro dışı kalan Tarık Çamdal, sarı-kırmızılı kulüpten 1 milyon 605 bin euro alıyor. Tarıl Çamdal'ın sözleşmesi sezon sonuna sona erecek.
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Teknik direktör Bayram Bektaş'ın planları arasında yer almayan ve takımdan ayrı çalışan Arjantinli futbolcu şu ana kadar kendine kulüp bulamadı. Maaşı yaklaşık 1 milyon euro...
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LeBron James önce blokladı ardından harika bitirdi!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan 11 maçta devam edildi. İşte gecenin en güzel 3 hareketi...