Majesteleri Amerika'yı susturdu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Charlotte'da düzenlenecek All Star organizasyonu öncesi efsane basketbolcu Michael Jordan, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
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Aynı zamanda Hornets'in de sahibi Jordan'a hafta başı kırılan rekor hatırlatıldı...
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Majesteleri, James Harden'ın üst üste 30 maçta 30 veya daha üzerine sayı atma rekoru ve Westbrook'un Wilt Chamberlain'i geçerek 10. kez üst üste triple double rekorunu kırması hakkında konuştu.
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Jordan, yöneltilen ilk soruya, "Her iki oyuncunun da yaptıklarına saygı duyuyorum çünkü lig için renk katıyorlar. Bunun da ligin büyümesi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.
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Majesteleri, "Sizce hangisinin yaptığı daha zor. Harden mı Westbrook mu?' sorusuna ise kimsenin beklemediği bir cevap verdi.
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Efsane, "Hangisi bilemem. Bir oyuncunun bakış açısından zor... Bana göre cevap 6 şampiyonluk" diyerek kendisini ön plana çıkardı.
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Bu sözler Amerika'da çok konuşuldu... Bilindiği gibi Michael Jordan 1991-1998 yılları arasında Chicago Bulls ile 6 şampiyonluk yaşamıştı.
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Harden serisini 30 maça çıkardı Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı. Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.
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Chamberlain'in rekoru kırmıştıBatı Konferansı'nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.
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Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.
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George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.
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Gecenin en güzel hareketi Bruno Caboclo'dan!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan 5 maçla devam edildi. Geceye damga vuran en iyi hareket ise Spurs-Grizzlies maçından geldi. İşte NBA'de dün gecenin en güzel 3 hareketi...