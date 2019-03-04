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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Adem KABAYEL / DHA / AA Spor
03 Mart 2019 - 22:20,

Maçta ortam bir anda gerildi! Terim...

Galatasaray'ın zirve yarışında 2 puan bıraktığı Erzurumspor deplasmanında ortam bir anda gerildi...

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İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında zirve mücadelesi veren sarı-kırmızılılar, düşme hattında yer alan Erzurumspor ile karşılaştı. 

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Galatasaray, lider M. Başakşehir’in kazandığı haftada, BB Erzurumspor ile berabere kaldı ve zirveyle arasındaki puan farkı 8’e çıktı. 

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Müsabakanın başında iki takım teknik direktörleri Fatih Terim ve Mehmet Özdilek yan yana gelerek birbirlerine başarı diledi. 

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Müsabakayı, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine ayrılan özel bölümde izledi. 

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da bu zorlu mücadelede takımı yalnız bırakmadı. 

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Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu taraftarlar, eksi 6 dereceye kadar inen sıcaklığa rağmen tribünleri doldurdu. 

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Mavi beyazlı futbolseverler, soğuk havaya rağmen üstlerindeki giysileri çıkararak takımlarına destek verdi. 

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Erzurumsporlu taraftarların soğuğa aldırış etmeden, maçı yarı çıplak takip etmesi sosyal medyada da konuşuldu.

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Galatasaraylı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamiyle doldurdu. 

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Büyük bir pankart açarak takımlarına destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar, trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ankaragücü taraftarlarını unutmadı.

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Fatih Terim, kaçan gol fırsatları ve hatalı pasların ardından çok öfkelendi.

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Yedek kulübesinde, yardımcılarıyla fikir alışverişi yapan deneyimli teknik adam, oyunun bazı bölümlerinde çok sinirlendi.

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Öte yandan maçın son bölümlerine doğru tartışma çıktı.

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Erzurumspor'un golünü atan Rashad Muhammed'le yedek kulübesinde yer alan Sinan Gümüş arasında sinirler gerildi.

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İki futbolcunun birbirlerinin üzerine yürümesinin ardından, araya Terim ve diğer futbolcular girdi.

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Tartışma daha fazla büyümezken, karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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