Maçın önüne geçti! Şenol Güneş'in kravatı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk takımı ile kritik bir mücadele oynadı! Maçta ise dikkat çekici ayrıntılar vardı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte detaylar...
2
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ağır sakatlık yaşayan Dorukhan Toköz'ü unutmadı
3
Dorukhan Toköz, Ülker Stadyumu'nda maçı izliyor! Genç yıldız, zor da olsa yerinden kalkarak İstiklâl Marşı'mızı coşkuyla okudu
4
Maç başlamadan önce Juventus'ta forma giyen oyuncumuz Merih Demiral böyle dua etti...
5
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Ümit Özat ve Uğur Dündar ile birlikte mücadeleyi Ülker Stadyumu'nda seyretti.
6
Andorra karşılaşmasıyla birlikte milli formayı 100. kez giyen kaptan Emre Belözoğlu'na Arnavutluk maçı öncesinde madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma verildi. A Milli Futbol Takımı’nın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşma öncesinde takım kaptanı Emre Belözoğlu onurlandırdı. Seremoniden önce saha içerisinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından Emre’ye madalya, şapka ve üzerinde 100 yazılı çerçeveletilmiş forma takdim edildi. Emre, eylül ayında İstanbul’da oynanan Andorra müsabakasında 100. kez milli formayı giymişti. 39 yaşındaki futbolcu Arnavutluk maçı ile birlikte 101. kez milli heyecanı yaşadı. Deneyimli futbolcu milli forma ile de 9 kez gol sevinci yaşadı.
7
İLK YARIDA GERGİNLİK
Türkiye-Arnavutluk maçının 6. dakikasında Merih Demiral ve Keidi Bare arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Türkiye ile Arnavutluk arasında oynanan 2020 Avrupa Kupası Elemeleri maçının 6. dakikasında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Müsabakanın 6. dakikasında Türkiye’nin kullandığı serbest vuruş sonrasında Merih Demiral topu rakibi Keidi Bare’den kaptı. Bu hamlenin ardından Bare’nin, Demiral’a tekme sallamasından sonra saha içinde gergin anlar yaşandı.İki takım futbolcuları olayın yatışması için araya girerken hakem Alin Hategan, Merih ve Keidi’ye sarı kart gösterdi.
8
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı...
9
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bordo-mavi kravatı dikkat çekti
10
Mücadeleden ve tribünden dikkat çekici kareler sizlerle...